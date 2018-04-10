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НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской

11.04.2018 Белорусские новости 261 0
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Церемония принятия военной присяги в Белоруссии
Церемония принятия военной присяги в Белоруссии.
Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Тесная кооперация белорусской и российской армий не позволяет странам Запада рассматривать войска Белоруссии как отдельное формирование. Такое мнение высказал в интервью белорусским журналистам экс-министр обороны Польши, советник Министерства национальной обороны Януш Онышкевич.

"Что меня все время интересует - это как белорусские военные и политики смогут совмещать записанное в Конституции страны стремление к нейтралитету и то, что сейчас фактически нет белорусской автономной противовоздушной обороны, - сказал эксперт. - По последним договорам Белоруссии с Россией, есть гарантия со стороны Белоруссии: если Россия придет к выводу, что есть какая-то угроза для ее военных объектов на территории вашей страны, она может ввести войска, чтобы как-то обеспечить их безопасность. Это просто сводит Белоруссию к статусу страны, которая не вполне независима. Это очень странно. И для нас в этом есть проблема. Для нас с чисто военной точки зрения белорусская армия считается просто частью российской милитарной структуры".

При этом Онышкевич подчеркнул: в ЕС и, в частности в Польше, ценят то, что Белоруссия заняла "очень сдержанную позицию по вопросу Крыма". "Это было очень важно. Роль, которую Белоруссия играет при организации минских переговоров, также велика. Я бы не сказал, что Белоруссия - это фактор, который во всех аспектах абсолютно независим от России. Но это и не то же самое", - заключил он.

Отвечая на вопрос БелаПАН о перспективах потепления, которое началось в отношениях между Белоруссией и ЕС в 2015 году, Онышкевич предположил, что дальнейшее сближение может привести к постепенной эволюции белорусского правящего режима.

"Удержать независимость Белоруссии - это очень важно не только для вас. Чем больше этой независимости, тем лучше и для нас, - заявил эксперт. - Польша - соседка Белоруссии. Последние изменения в отношениях наших стран можно приветствовать, но не следует забывать, что мы все время должны координировать свою политику с политикой ЕС. Но при этом можем и сами тоже влиять на эту политику, ведь ЕС - это не какая-то внешняя структура, это все мы". "Я надеюсь, что власти Белоруссии не сделают ничего такого, что свернет контакты с Европой. И эти контакты, этот нынешний диалог, может быть, поможет в какой-то эволюции белорусского режима", - добавил экс-министр.

Онышкевич напомнил о польском опыте, когда в 1980 году под давлением общественности в отставку был отправлен первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Эдвард Герек.

"Герек был вынужден идти на послабления внутренней политики, все это было медленным процессом, но при этом было и дополнительным фактором развития оппозиции в Польше. И этот процесс в конце концов привел к изменению политического строя в стране", - заключил он.


Алексей Александров
10.04.2018
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принадлежат Белорусские новости
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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
Евросоюз

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