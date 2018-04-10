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"Дональд Кук" выдвинулся к берегам Сирии?

11.04.2018 ИноСМИ 195 0
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Эскадренный миноносец ВМС США четвёртого поколения "Дональд Кук"
Эскадренный миноносец ВМС США четвёртого поколения "Дональд Кук".
Источник: © flickr.com, Mass Communication Specialist Seaman Edward Guttierrez III

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" типа "Арли Берк", оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк", покинул порт Ларнаки на Кипре и сейчас находится вблизи сирийских территориальных вод. Российские самолеты, предположительно, четыре раза совершили облет американского эсминца на низкой высоте. Однако ВМС США опровергли сообщения об этом.

Вопрос о том, куда направляется "Дональд Кук" после выхода из порта Ларнаки, пока остается без ответа. Эсминец в данный момент находится на расстоянии в 100 км от сирийского города Тартус (где располагается военно-морская база России - прим. ред.).

78 гражданских лиц погибли в результате применения химического оружия сирийской армией в Думе - последнем населенном пункте, контролируемом повстанцами в Восточном Гуте. Совет Безопасности ООН проведет срочное совещание по вопросу применения химического оружия.


Hürriyet, Турция
10.04.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Кипр
Россия
Сирия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Компании
ООН
Проекты
Химоружие

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