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ЮВО получил партию ТОС-1А "Буратино". Модернизированных

11.04.2018 Военное обозрение 192 0
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В огнеметные подразделения одной из воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино", передает пресс-служба округа. Количество поступившей техники не сообщается

Минобороны РФ

Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором

- сообщили в военном ведомстве.

Система "Буратино" создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника

"Буратино" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
10.04.2018
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Продукция
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