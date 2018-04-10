“Роствертол” отремонтировал два Ми-26 Минобороны России
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Советский многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Ростовский вертолетный завод “Роствертол” холдинга “Вертолеты России” (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны РФ два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии. В ближайшее время машины направятся к месту постоянной дислокации.
“Ми-26 - это уникальные машины. Ни один серийный вертолет в мире не обладает такой же грузоподъемностью и способностью выполнять поставленные задачи даже в самых сложных климатических условиях. Сейчас на “Роствертоле” совместно с разработчиком вертолетов “Ми” - МВЗ им. М.Л.Миля - завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам. Планируем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет”, - заявил заместитель генерального директора холдинга “Вертолеты России” по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.
Вертолеты Ми-26 применяются для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников, а также пожаротушения. Помимо версии для российских военных “Роствертол” также поставляет на экспорт гражданский вариант Ми-26Т2 и специально созданный для рынка КНР Ми-26ТС.
“Роствертол” поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также совместно с МВЗ им. М.Л. Миля и под руководством холдинга “Вертолеты России” ведет работы по модернизации техники, производимой для МО РФ.
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10.04.2018
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