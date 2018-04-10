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Первые изображения китайского бомбардировщика-невидимки Н-20

11.04.2018 Военное обозрение 115 0
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Китайский журнал Aerospace knowledge продемонстрировал, как будет выглядеть перспективный стелс-бомбардировщик Н-20, который уже десять лет разрабатывается в Шанхайском институте, сообщает Российская газета.

https://twitter.com/KomandanteS17

Издание отмечает, что самолет конструируют с 2008 года в Шанхайском авиационном проектном и исследовательском институте (SADRI). Главная задача инженеров – снижение его радиолокационной заметности. По внешнему виду перспективный самолет представляет собой "летающее крыло".

По словам военных экспертов, ВВС Китая необходим "бомбардировщик большой дальности, не требующий дозаправки в воздухе и способный нести до 10 тонн оружия".

https://twitter.com/KomandanteS17

Какие-либо детали разработки, касающиеся ТТХ, неизвестны – разработка стелс-бомбардировщика в Поднебесной строго засекречена. А публикация рисунка внешнего вида самолета, может свидетельствовать о том, что китайские конструкторы, наконец, определились с тем, как он будет выглядеть.

Напомним, все самолеты, стоящие на вооружении НОАК – иностранное копирование, в основном известных советских машин.
10.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия

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