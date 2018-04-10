Первый полет нового самолета Ил-112В состоится до конца года



Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального облика.

Источник: zhukvesti.info Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального облика.Источник: zhukvesti.info

На Воронежском авиазаводе началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, создаваемый для военных на замену Ан-26, впервые поднимется в небо до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Первый вылет транспортника планируется до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе.

На Воронежском авиазаводе (ВАСО) началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, отметили в пресс-службе. Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем.

"Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Но Ил-112В - это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Результаты разработок будут использованы при создании новой гражданской авиационной техники", - заявил руководитель дивизиона "Ильюшин" ПАО "ОАК" Алексей Рогозин.

Исполнительный директор ВАСО Сергей Исаенко отметил, что многие комплектующие Ил-112В находятся на этапе опытно- конструкторских работ.

Самолет Ил-112В

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.