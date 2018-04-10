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Еще один эсминец США отправился к берегам Сирии

11.04.2018 Военное обозрение 185 0
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Второй американский эсминец отправился к берегам Сирии. Корабль может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

https://www.dvidshub.net/

У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней

— сообщает газета.

Накануне Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. По данным турецкого издания Hurriyet, эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Думе и пообещал в течение двух суток принять решение об ответных действиях, передает РИА Новости
10.04.2018
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