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Причиненный Минобороны ущерб разрешат компенсировать в рассрочку

11.04.2018 Военное обозрение 292 0
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Военнослужащие получат возможность в рассрочку компенсировать ущерб, причиненный ими Вооруженным силам, сообщают Известия.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако такой льготой смогут воспользоваться лишь те солдаты и офицеры, которые признали свою вину и подписали обязательство о компенсациях с согласованным графиком денежных выплат.

В Минобороны подтвердили подготовку проекта поправок в закон "О материальной ответственности военнослужащих".

"Речь идет об уточнении ответственности солдат, офицеров и призванных на сборы граждан за порчу имущества, закрепленного за воинскими частями. Документ подробно регламентирует порядок возмещения причиненного ущерба. Сейчас он находится на согласовании в силовых ведомствах и проходит независимую антикоррупционную экспертизу", – пояснили газете в ведомстве.

Подготовленные поправки предусматривают также санкции в отношении командиров, "не принявших необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба".

В Минобороны отметили, что сегодня взыскать ущерб с военнослужащего можно только через суд, который далеко не всегда становится на сторону ведомства: "нередко всё ограничивается удержанием одного оклада с виновного, после чего технику списывают, но в некоторых случаях судьи, наоборот, назначает неподъемные для солдат или офицеров выплаты".

По словам учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева, "после принятия поправок командование части и военнослужащие смогут решить проблему выплат непосредственно в частях".

Дела, где не фигурирует уничтожение или повреждение техники на сотни тысяч или миллионы рублей, будут решаться без участия суда,

добавил эксперт.

Действующее законодательство позволяет взыскивать 20% ежемесячного дохода военнослужащего. В исключительных случаях (например, если доказан факт порчи техники с целью хищения комплектующих), выплаты могут достигать 50%.
10.04.2018
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Россия

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