В Арктике развернули глубоководную дивизию

На Северном флоте создана глубоководная дивизия, в составе которой малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), субмарины – носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов, сообщают Известия.

ТАСС/Андрей Лузик

Полноценная дивизия бала создана в текущем году на базе 29-я отдельной бригады подводных лодок, которая базируется в Гаджиево (Мурманская область).

В настоящее время, 29-я дивизия имеет в своем составе, в том числе "АГС проектов "Кашалот", "Палтус" и "Калитка" (более известен как "Лошарик"), а также АПЛ "Подмосковье", переоборудованную в носитель для глубоководных станций", пишет газета.

По мнению ветерана-подводника Владимира Ашика, "преобразование бригады в дивизию, скорее всего, связано с вступлением в строй носителя глубоководных технических средств (ГТС) АПЛ "Подмосковье" и скорой передачей флоту еще одного носителя ГТС – АПЛ "Белгород"".

Только в этой дивизии есть специалисты и оборудование, которые могут обеспечить испытания новых систем подводного оружия, о которых говорил президент. Одна из задач 29-й дивизии ПЛ – находить после пуска и поднимать со дна экспериментальные образцы техники, потерянные во время испытаний, и обломки ракет после практических морских стрельб. Ведь потенциальные противники очень активно ищут остатки нашего оружия для его изучения. Так что работы хватает, и новые лодки-носители остро необходимы,

сказал Ашик.

По данным газеты, "глубоководная дивизия будет решать не только военные, но и гражданские задачи, в числе которых, например, ведение геологоразведки на арктическом шельфе в интересах нефтяных и газодобывающих компаний, поиск затонувших на большой глубине предметов, мониторинг состояния подводных коммуникаций (трубопроводов, линий связи)".