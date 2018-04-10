Белоруссия получит военную помощь от Китая. Безвозмездную
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Главы белорусского и китайского военных ведомств Андрей Равков и Вэй Фэнхэ подписали в Минске соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной военной помощи Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны РБ по итогам официального визита министра обороны КНР в Беларусь.
Министерство обороны РБ
Детали документа, как и то, чем именно Китай поможет Минску, не уточняются.
Стороны также наметили перспективные направления белорусско-китайского сотрудничества в таких сферах, как совместная боевая подготовка, военное образование, взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств
- говорится в сообщении.
Приезд в Беларусь министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ состоялся с 5 по 8 апреля. Его официальный визит в Беларусь стал одним из первых после назначения на должность.
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10.04.2018
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