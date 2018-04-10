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Комплексы С-125 отличились при уничтожении израильских ракет в Сирии

11.04.2018 Российская газета 229 0
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ЗРК С-125
ЗРК С-125.
Источник: rg.ru

Произведенные в СССР ЗРК С-125 отличились при уничтожении израильских ракет, атаковавших сирийскую авиационную базу Т-4.. По информации военных экспертов, именно эти старые системы составляют основу противовоздушной обороны в данном районе.



Большая часть современных комплексов "Панцирь С1", "Бук-М2Э", а также модернизированные "Печора-2М" в настоящее время прикрывают от возможных ударов сирийскую столицу Дамаск. Поэтому ракеты, запущенные израильскими ударными самолетами F-15, пришлось сбивать ЗРК разработки 60-х годов. И они с этой задачей, в целом, успешно справились.

Так, по данным российского Министерства обороны, из 8 ракет было перехвачено 5. Часть из них записали на свой счет расчеты С-125. Другие уничтожили "Бук-М2Э", дислоцированные под Хомсом.

Для техники, которая появилась на Ближнем Востоке почти полвека назад, это прекрасный результат. К тому же результаты воздушного поединка в небе над Тифором свидетельствуют о хорошей подготовке боевых расчетов войск противовоздушной обороны.

ЗРК С-125 имеют длительную боевую карьеру, кроме армии Сирии они активно использовались в вооруженных силах других государств, таких как Египет, Ирак, Ливия, Ангола и Югославия. Именно бойцы ПВО последней страны во время отражения натовской агрессии в 1999 смогли сбить изготовленный по технологии "Стелс" ударный самолет F-117.

В настоящее время Сирия получила 12 модернизированных Россией комплексов С-125, которые получили обозначение "Печора-2М". Благодаря широкому внедрению цифровых технологий боевой потенциал ЗРК вплотную приблизился к современным образцам. Для скрытого обнаружения целей введен тепловизионный канал.

Поскольку пусковые установки стали самоходными, радикально улучшились характеристики подвижности и возможность быстрой смены позиций.


Алексей Брусилов
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Египет
Израиль
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
Югославия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-117
F-15
Бук-М2
Печора-2М
С-125

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