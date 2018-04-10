Комплексы С-125 отличились при уничтожении израильских ракет в Сирии
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ЗРК С-125.
Источник: rg.ru
Произведенные в СССР ЗРК С-125 отличились при уничтожении израильских ракет, атаковавших сирийскую авиационную базу Т-4.. По информации военных экспертов, именно эти старые системы составляют основу противовоздушной обороны в данном районе.
Сирийские комплексы С-125. #weapons #оружие #Syria pic.twitter.com/XvzHaAlbdV— Komandante (@KomandanteS17) 10 апреля 2018 г.
Большая часть современных комплексов "Панцирь С1", "Бук-М2Э", а также модернизированные "Печора-2М" в настоящее время прикрывают от возможных ударов сирийскую столицу Дамаск. Поэтому ракеты, запущенные израильскими ударными самолетами F-15, пришлось сбивать ЗРК разработки 60-х годов. И они с этой задачей, в целом, успешно справились.
Так, по данным российского Министерства обороны, из 8 ракет было перехвачено 5. Часть из них записали на свой счет расчеты С-125. Другие уничтожили "Бук-М2Э", дислоцированные под Хомсом.
Для техники, которая появилась на Ближнем Востоке почти полвека назад, это прекрасный результат. К тому же результаты воздушного поединка в небе над Тифором свидетельствуют о хорошей подготовке боевых расчетов войск противовоздушной обороны.
ЗРК С-125 имеют длительную боевую карьеру, кроме армии Сирии они активно использовались в вооруженных силах других государств, таких как Египет, Ирак, Ливия, Ангола и Югославия. Именно бойцы ПВО последней страны во время отражения натовской агрессии в 1999 смогли сбить изготовленный по технологии "Стелс" ударный самолет F-117.
В настоящее время Сирия получила 12 модернизированных Россией комплексов С-125, которые получили обозначение "Печора-2М". Благодаря широкому внедрению цифровых технологий боевой потенциал ЗРК вплотную приблизился к современным образцам. Для скрытого обнаружения целей введен тепловизионный канал.
Поскольку пусковые установки стали самоходными, радикально улучшились характеристики подвижности и возможность быстрой смены позиций.
Алексей Брусилов
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10.04.2018
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