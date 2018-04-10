Неспроста. В Сирию поставлено около 40 комплексов "Панцирь С1"
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За последнее время Россия поставила в Сирию до 40 ракетно-пушечных комплексов ПВО "Панцирь С1", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.
http://www.globalwarnews.ru/
Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия военного ведомства
- уточнил собеседник агентства.
Система ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь" предназначена для перехвата воздушных целей в радиусе 20 километров. Комплекс может работать самостоятельно, сбивая ракеты, самолеты и другие средства воздушного нападения как автоматически, так и по командам оператора. До шести "Панцирей" можно объединить в батарею посредство цифровой сети - в таком случае целеуказания будет выдавать одна из боевых машин либо внешний источник. По результатам боевого применения в Сирии комплекс доработали - в частности, "Панцирь" научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы пытались обстреливать российскую авиабазу Хмеймим.
Напомним, в понедельник сирийская авиабаза Аль-Тифор подверглась ракетной атаке. Минобороны РФ возложило ответственность за нее на Израиль, там никак не прокомментировали инцидент. Пять из восьми выпущенных по аэродрому ракет были сбиты сирийскими силами ПВО.
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10.04.2018
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