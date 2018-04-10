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Флаг Рязанского училища ВДВ побывает в космосе в честь столетия учебного заведения

11.04.2018 ТАСС 240 0
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Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото
Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Степанов

Какая экспедиция доставит флаг на МКС, в региональном правительстве не уточнили

ТАСС, 10 апреля. Флаг Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища побывает на Международной космической станции (МКС) в честь столетия учебного заведения, которое отмечается в этом году, сообщили в правительстве Рязанской области.

"Правительству Рязанской области удалось договориться с Роскосмосом о том, чтобы доставить на орбиту флаг Рязанского училища ВДВ. Потом флаг с подписями космонавтов, которые там находятся, будет возвращен на Землю", - сказал на заседании областного правительства губернатор Николай Любимов.

Какая экспедиция доставит флаг на МКС, в правительстве не уточнили.

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова было образовано приказом Реввоенсовета Советской Республики 13 ноября 1918 года в качестве первых Рязанских пехотных курсов красных командиров.

За время существования училище подготовило около 50 тыс. офицеров для ВДВ и других видов и родов войск Вооруженных сил РФ, провело 133 выпуска молодых офицеров. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.
10.04.2018
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принадлежат ТАСС
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