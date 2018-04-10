Западную границу защитили от "стелсов". В ЗВО поступила РЛС "Каста 2-2"

Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе округа

Минобороны РФ

РЛС "Каста 2-2" – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий "Стелс", а также движущиеся объекты на поверхности моря.

РЛС данного типа способны одновременно сопровождать до 200 целей, обнаруживать их на расстоянии до 150 километров и работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.