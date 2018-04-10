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В ФРГ испытана американская минометная система ADIM

11.04.2018 Военное обозрение 182 0
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Военнослужащие 2-й бронетанковой бригады США провели в Германии показательные испытания 81-мм автоматизированной минометной системы ADIM, сообщает Российская газета со ссылкой на журнал Defence Blog.

https://twitter.com/Defence_blog

Испытания прошли на полигоне Grafenwoehr. По данным журнала, "робот-миномет весом около тонны был смонтирован на базе пикапа HMMWV". Четыре автоматических дульных тормоза обеспечили мягкую отдачу при выстреле.

https://twitter.com/Defence_blog

"Функции ADIM автоматизированы таким образом, что операции, обычно проводимые солдатом вручную, могут быть вместо этого выполнены с помощью электромеханических приводов, управляемых системой управления приводом оружия (ACS)", – говорится в материале

https://twitter.com/Defence_blog

Миномет имеет угол наведения от -3 до 85 градусов и может поражать цели на дистанции до 6,3 км.

https://twitter.com/Defence_blog

Сообщается, что "система управления огнем включает в себя возможность автоматической укладки боеприпасов", кроме того, роботизированный комплекс "самостоятельно производит баллистические расчеты с учетом метеорологической обстановки".
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
HMMWV
Проекты
Робот
РТК

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