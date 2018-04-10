В ФРГ испытана американская минометная система ADIM

Военнослужащие 2-й бронетанковой бригады США провели в Германии показательные испытания 81-мм автоматизированной минометной системы ADIM, сообщает Российская газета со ссылкой на журнал Defence Blog.

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Испытания прошли на полигоне Grafenwoehr. По данным журнала, "робот-миномет весом около тонны был смонтирован на базе пикапа HMMWV". Четыре автоматических дульных тормоза обеспечили мягкую отдачу при выстреле.

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"Функции ADIM автоматизированы таким образом, что операции, обычно проводимые солдатом вручную, могут быть вместо этого выполнены с помощью электромеханических приводов, управляемых системой управления приводом оружия (ACS)", – говорится в материале

https://twitter.com/Defence_blog

Миномет имеет угол наведения от -3 до 85 градусов и может поражать цели на дистанции до 6,3 км.

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Сообщается, что "система управления огнем включает в себя возможность автоматической укладки боеприпасов", кроме того, роботизированный комплекс "самостоятельно производит баллистические расчеты с учетом метеорологической обстановки".