В ФРГ испытана американская минометная система ADIM
|
|
Военнослужащие 2-й бронетанковой бригады США провели в Германии показательные испытания 81-мм автоматизированной минометной системы ADIM, сообщает Российская газета со ссылкой на журнал Defence Blog.
https://twitter.com/Defence_blog
Испытания прошли на полигоне Grafenwoehr. По данным журнала, "робот-миномет весом около тонны был смонтирован на базе пикапа HMMWV". Четыре автоматических дульных тормоза обеспечили мягкую отдачу при выстреле.
https://twitter.com/Defence_blog
"Функции ADIM автоматизированы таким образом, что операции, обычно проводимые солдатом вручную, могут быть вместо этого выполнены с помощью электромеханических приводов, управляемых системой управления приводом оружия (ACS)", – говорится в материале
https://twitter.com/Defence_blog
Миномет имеет угол наведения от -3 до 85 градусов и может поражать цели на дистанции до 6,3 км.
https://twitter.com/Defence_blog
Сообщается, что "система управления огнем включает в себя возможность автоматической укладки боеприпасов", кроме того, роботизированный комплекс "самостоятельно производит баллистические расчеты с учетом метеорологической обстановки".
|
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.04.2018 Робот-миномет испытан американскими военными на учениях в Германии
02.04.2018 Беспилотные боевые системы на UMEX 2018
11.04.2018 Анатолий Мирошниченко: "Омский "Сатурн" обновляет производственные мощности под выпуск новых изделий для систем ПВО И ВКО"
09.04.2018 Саперы Западного военного округа получили нового робота "Кобра-1600"
04.04.2018 Специалисты ГНИИЦ робототехники МО РФ сосредоточили усилия на разработке и создании систем технического зрения
22.03.2018 Американский аналитик раскритиковал российские робототехнические комплексы
20.03.2018 На Военно-морском флоте России отмечают День моряка-подводника
20.03.2018 В ближайшие три года в состав ВМФ войдут 40 морских роботов