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Лучше чем "Смерч". Турчинов похвалился "Ольхой"

11.04.2018 Военное обозрение 178 0
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал государственные испытания "лучшего в мире" ракетного комплекса "Ольха". Испытания пройдут на юге Одесской области, сообщают украинские СМИ

rnbo.gov.ua

Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча". Испытания стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей

— цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Турчинов отметил, что они будут запускаться в полном боевом снаряжении.

Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности

- добавил он.

По словам секретаря СНБО, после завершения испытаний ракетные комплексы будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

В феврале Турчинов анонсировал испытания "уникальной" ракеты "Ольха".
10.04.2018
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Россия
Украина

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