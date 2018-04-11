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США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют

11.04.2018 Военное обозрение 260 1
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Российские военные несколько недель назад начали мешать работе американских беспилотников в Сирии, блокируя GPS-приемники аппаратов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников

Из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.

http://www.globallookpress.com/

По словам собеседников NBC, такая ситуация оказывает довольно существенное влияние на операцию США в Сирии. Оборудование, которое используется для заглушки GPS, разработано российскими военными, утверждают источники телеканала.

Оно обходит "антиглушилки", установленные на дронах, а также может блокировать некоторые зашифрованные сигналы

- передает NBS

Официального подтверждения или опровержения этой информации телеканал не приводит. Представитель Пентагона Эрик Пэхон в беседе с NBC не стал говорить, становились ли проблемы с GPS причиной крушения американских дронов. По его словам, армия США принимает меры для защиты беспилотных и пилотируемых аппаратов.

В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя эти сообщения, подтвердил, что у России есть для этого силы и средства.

Да, конечно, (это) возможно. А что, мы будем смотреть, как они там себе позволяют всякие выкрутасы творить? У нас есть для этого силы и средства. И если это делается, то надо приветствовать наших военных, что они активно противодействуют этому безобразию. Их никто в Сирию не звал. Поэтому нечего там летать

– сказал Шаманов.
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
GPS
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Друг Георгия
817
№1
11.04.2018 06:43
Давно пора это было делать! ))
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