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Под Санкт-Петербургом появился стелс-радар

11.04.2018 Российская газета 167 0
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РЛС кругового обзора "Каста 2-2"
Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2".
Источник: РИА Новости

Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области.

Изюминкой этой станции, как отмечают в пресс-службе ЗВО, является способность обнаруживать малозаметные цели, выполненные с применением технологий "стелс".

Также "Каста 2-2" справляется с распознаванием объектов, летящих на малых и предельно малых высотах, поэтому шансы потенциального противника на внезапную атаку, в том числе с использованием "невидимок" заметно снижаются.

РЛС данного типа способны одновременно сопровождать до 200 целей, обнаруживать их на расстоянии до 150 километров и работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

Как уже сообщала "РГ", сейчас в России разрабатывается принципиально новая радиолокационная станция Х-диапазона, работающая на основе радиофотонных технологий.


Алексей Иванов
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Каста-2
Компании
Минoбороны РФ

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