Под Санкт-Петербургом появился стелс-радар



Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2".

Источник: РИА Новости Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2".Источник: РИА Новости

Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области.

Изюминкой этой станции, как отмечают в пресс-службе ЗВО, является способность обнаруживать малозаметные цели, выполненные с применением технологий "стелс".

Также "Каста 2-2" справляется с распознаванием объектов, летящих на малых и предельно малых высотах, поэтому шансы потенциального противника на внезапную атаку, в том числе с использованием "невидимок" заметно снижаются.

РЛС данного типа способны одновременно сопровождать до 200 целей, обнаруживать их на расстоянии до 150 километров и работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

Как уже сообщала "РГ", сейчас в России разрабатывается принципиально новая радиолокационная станция Х-диапазона, работающая на основе радиофотонных технологий.

Алексей Иванов