В Сирии "засветились" колесные САУ с советскими дальнобойными пушками
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Сирийская армия продолжает применять 130-мм колесные самоходные артиллерийские установки. Впервые эти САУ, выполненные на шасси четырехосных немецких коммерческих грузовиков Mercedes Actros 4140 были замечены еще в марте 2013-го, пишет Российская газета.
https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
Пот данным из открытых источников, эти самоходки были разработаны в Сирии еще до начала гражданской войны. Их мелкосерийное производство началось уже в ходе конфликта.
Каждый новая самоходка выходила из мастерских с тем или иным улучшением. Например, постоянно модернизировалась броневая защита кабины. Однако артиллерийская часть оставалась неизменной – это 130-мм орудие М-46.
https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
"Эти пушки по-прежнему держат за собой титул самых дальнобойных в сухопутных войсках Сирии. Обычным 33-килограммовым осколочно-фугасным снарядом они могут бить на дистанцию в 27 490 м. Также в боекомплект входят поставленные КНР активно-реактивные снаряды, способные поражать цели на расстоянии в 44 000 м", – говорится в публикации.
Без 130-мм САУ не обходится ни одно крупное сражение. Они применяются как высокомобильный артиллерийский резерв – благодаря колесной базе машины могут достаточно быстро перемещаться с одного участка фронта на другой.
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10.04.2018
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