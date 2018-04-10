В Сирии "Акации" и "Гвоздики" стали букетом смерти для террористов
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гвоздика" Сирийской Арабской армии на участке сирийско-турецкой границы в районе города Кесаб.
Источник: РИА Новости
САУ 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" продолжают оставаться основой самоходной артиллерии сирийской армии. Эта техника в настоящее время активно применяется в боевых действиях, в том числе в ходе операций в районе Дамаска.
مدفعية 2S1 Gvozdika & 2S3 Akatsiya تابعة للجيش السوري ..#syria pic.twitter.com/87EIR4GIzV— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 9 апреля 2018 г.
В отличие от колесных САУ с открытым расположением орудий, бронированные гусеничные самоходки лучше защищают экипажи от огня стрелкового оружия, а также от осколков снарядов.
Часто в ходе боев "Акациям" и "Гвоздикам" приходилось работать прямой наводкой по позициям и укреплениям террористов. Это имело не только боевой, но и психологический эффект.
К началу вооруженного конфликта в Сирии насчитывалось около 400 2С1 и более 50 2С3. В настоящее время некоторое количество этих боевых машин потеряно в ходе боестолкновений с террористами.
Калибр орудий у 2С1 - 122-мм, а у 2С3 - 152-мм. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом у первой 15,2 км, у второй - до 17, 4 км. Вес - 15,7 т и 27,5 т соответственно.
"Гвоздика" имеет двигатель мощностью 300 л.с., "Акация" - уже 520 л.с. По шоссе машины могут развивать до 60 км/ч. При этом 2С1 способен еще и плавать. Запас хода у обеих самоходок достигает 500 км. В экипажи входит по 4 человека.
Обе самоходки давно уже не относятся к новинкам военной техники, однако в условиях Сирии их возможностей вполне достаточно, чтобы успешно выполнять боевые задачи.
Алексей Моисеев
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10.04.2018
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