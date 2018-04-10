Израиль намерен продать Колумбии истребители F-16



Самолет F-16 ВВС Израиля.

Источник: http://pro-samolet.ru Самолет F-16 ВВС Израиля.Источник: http://pro-samolet.ru

ЦАМТО, 10 апреля. Компании Elbit Systems и Israel Aerospace Industries (IAI) представили предложение по поставке в Колумбию истребителей F-16A/B "Нец" и F-16C/D "Барак" из числа избыточных вооружений ВВС Израиля.

По информации источников Jane's Defence Weekly, предложение включает поставку самолетов, находящихся на хранении и снимаемых с вооружения ВВС Израиля в рамках программы закупки для колумбийских ВВС от 12 до 18 современных боевых самолетов для замены имеющихся "Кфир".

Израильский консорциум готов выполнить работы по продлению срока эксплуатации поставляемых F-16, включая замену конструктивных элементов, модернизацию авионики и двигателя, что позволит привести самолет к стандарту, сопоставимому с версией Блок.50.

В состав боевых систем войдут РЛС EL/M-2052 с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), которая уже установлена на некоторых истребителях "Кфир" ВВС Колумбии, а также новый бортовой компьютер, новая кабина пилотов и другие системы.

Истребители предлагаются с пакетом вооружений, включая УР "I-Дерби" (I-Derby) класса "воздух-воздух" как в обычной версии, так и в версии увеличенной дальности "ER", УР "Питон-5" класса "воздух-воздух", управляемые авиабомбы (УАБ) "Спайс", бомбы с лазерным наведением.

В ходе авиасалона FIDAE-2018 в Сантьяго (Чили) израильские компании отказались подтвердить или опровергнуть информацию о подготовке предложения.

Колумбийские власти согласились с концепцией приобретения современных боевых самолетов в начале 2016 года. Однако финансовые проблемы, связанные с разоружением, демобилизацией и реинтеграцией бывших партизан FARC после подписания мирного соглашения, вынудили отложить покупку. Предполагается, что решение о приобретении истребителей примет новое правительство, которое будет избрано в мае.