"Вертолеты России" на Defexpo проведут переговоры по обслуживанию вертолетной техники в Индии



Вертолет Ми-25 ВВС Индии.

Источник: defencenews.in. Вертолет Ми-25 ВВС Индии.Источник: defencenews.in.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках международной военно-технической выставки Defexpo 2018, которая пройдет в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля, проведет переговоры, посвященные послепродажному обслуживанию российских вертолетов, эксплуатируемых в Индии.

В настоящее время в Индии эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты типа Ми-8/17, тяжелые Ми-26, ударные Ми-25, а также корабельные вертолеты Ка-25, Ка-28 и Ка-31. Общий парк вертолетов российского производства в Индии составляет порядка 400 единиц.

В рамках экспозиции холдинга на Defexpo 2018 будут представлены модели легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, который планируется производить на совместном российско-индийском предприятии, и новейшего Ми-171А2 в офшорном исполнении. В ноябре 2017 года "Вертолеты России" заключили с индийской компанией Vectra Group контракт на поставку многоцелевого вертолета Ми-171А2 в 2018 году. При этом, соглашением предусмотрен опцион на закупку еще одно вертолета данного типа.

"В ходе переговоров мы планируем уделить особое внимание вопросам послепродажного обслуживания, ремонта и модернизации ранее поставленной в Индию техники, у нас готовится несколько подписаний по этой тематике. Кроме того, будет обсуждаться реализация совместного проекта – российско-индийского предприятия по сборке Ка-226Т, зарегистрированного в мае прошлого года. Для наших партнеров будет проведена презентация корабельного Ка-226Т, который, как мы считаем, также мог бы собираться в рамках СП", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.

В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.