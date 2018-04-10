Эскизно-технический проект палубного вертолета "Минога" представят ВМФ в 2019 году
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Взгляд художника на "Миногу".
Источник: navyrecognition.com
ЦАМТО, 10 апреля. Холдинг "Вертолеты России" в первом квартале 2019 года представит Минобороны РФ результаты разработки эскизно-технического проекта перспективного палубного вертолета "Минога", заявил "РИА Новости" гендиректор компании Андрей Богинский.
"Мы работаем в рамках контракта с Министерством обороны. В следующем году, в первом квартале, мы должны предоставить результаты эскизно-технического проекта", – сказал А.Богинский, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее замгендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов сообщил журналистам, что в интересах ВМФ ведется разработка нового палубного вертолета на смену Ка-27.
По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.
Заместитель гендиректора "Вертолетов России" Александр Щербинин заявлял, что перспективный морской вертолет, разрабатываемый в рамках проекта "Минога", будет запущен в серийное производство примерно через десять лет. Ожидается, что новую машину также создадут и в десантной версии, передает "РИА Новости".
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10.04.2018
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