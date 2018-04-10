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В соединение 58-й общевойсковой армии ЮВО поступила партия новых БМП-3

11.04.2018 ЦАМТО 163 0
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БМП-3
БМП-3.
Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":

ЦАМТО, 10 апреля. В рамках реализации программы перевооружения войск Южного военного округа (ЮВО) мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии, дислоцированное в Дагестане, получило первую партию новейших боевых машин пехоты БМП-3.

Первую апробацию в боевых условиях поступившая новая техника пройдет на общевойсковом полигоне Дальний в ходе сдачи контрольных занятий за зимний период обучения.

БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа.

Помимо этого, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

Вооружение БМП-3 включает 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку, пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.

Установленное вооружение применяется для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, а также низколетящих воздушных целей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
10.04.2018
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Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ

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