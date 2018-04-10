В Минобороны создана централизованная система заключения и исполнения госконтрактов
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Коллегия Минобороны РФ.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 10 апреля. Военные финансисты выполнили все поставленные задачи, связанные с оптимизацией оплаты госконтрактов.
Сегодня в Минобороны создана централизованная система заключения и исполнения госконтрактов по оплате продукции, работ и услуг, связанных с исполнением гособоронзаказа, оплате материальных средств материально-технического обеспечения и энергоресурсов, а также оплате приобретаемого служебного и постоянного жилья для военнослужащих.
По-прежнему приоритетной задачей финансово-экономической службы остается повышение эффективности расходов. С 2012 года Минобороны России не допущено нецелевых расходов государственных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.04.2018
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