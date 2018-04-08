Вопросы от французской разведки



Военные в Солсбери. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / MoD/Pete Brown Военные в Солсбери. Архивное фото.Источник: © AP Photo / MoD/Pete Brown

Военный публицист Владислав Шурыгин — о том, как в Европе засомневались в доказательной базе по "делу Скрипаля"

Истерия вокруг отравления экс-агента британских спецслужб Скрипаля и его дочери не ослабевает, несмотря на то что все "неопровержимые свидетельства" и "проверенные факты" лопаются один за другим, как болотные пузыри. Уже даже ближайшие союзники британцев — немцы и французы — всё настойчивее требуют от англичан реальные доказательства и всё более откровенно ставят под сомнение всю историю с отравлением. На этом фоне британские СМИ продолжают выдавать на-гора всё более устрашающие версии произошедшего и искать тайные химические лаборатории российских спецслужб, мечась между московским Ясенево и саратовскими Шиханами. Первое является одним из самых густонаселенных районов Москвы, а Шиханы многократно инспектировались Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Между тем далеко не все в Европе готовы принять на веру обвинения, звучащие из Лондона, и люди пытаются самостоятельно разобраться в происходящем.

Так, недавно на французском интернет-портале ASAF (Ассоциация поддержки французской армии. — "Известия") появилась публикация под заголовком "Дело Скрипаля и британские обвинения". Ее автор генерал Доминик Делавард — один из самых авторитетных руководителей французской разведки и специалист в области оружия массового поражения — решил выступить в роли беспристрастного следователя и проанализировать мотивы преступления, чтобы выявить исполнителя и заказчика. Проще говоря, определить, кто извлек выводу из отравления бывшего агента. По законам следствия, именно тот и является заказчиком. И такой подход к проблеме дал весьма неожиданные результаты.

В первую очередь Делавард обратил внимание на странности и нестыковки, которыми изобилует "техническая" сторона скандала. По его мнению, утверждать, как это делают власти Великобритании, что только РФ могла применять А-234, попросту нелогично. Ведь Россия утратила эксклюзивный контроль над А-234 еще в 2007 году, поскольку именно тогда химик-диссидент Вил Мирзаянов опубликовал его формулу.

Немалое удивление французского генерала, специализировавшегося на поиске и выявлении оружия массового поражения, вызывал и тот факт, что всего спустя сутки после отравления британцы так уверенно заговорили об А-234, хотя еще в 2016 году начальник лаборатории в Порт-Дауне писал, что его специалистам об этом веществе ничего не известно. Откуда такая скорость? Ведь даже экспресс-анализ для определения такого сложного вещества требует нескольких суток. И то если ты знаешь, что ищешь, а для этого нужно располагать аналогичным веществом, чтобы их сравнить. На основании чего британцы сделали вывод о том, что имел место факт применения именно А-234?

Другая странность "дела Скрипаля", по мнению Делаварда, связана с поведением средств массовой информации. Бурная и явно согласованная реакция британских СМИ еще до публикации результатов расследования навевает воспоминания об истории с иракским оружием массового поражения, послужившей основанием для агрессии и свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Впоследствии выяснилось, что обвинения были надуманными (а доказательств не было вовсе), но политическая цель этой информационной компании к тому моменту уже была достигнута — Ирак был обвинен в атаке на США и началась подготовка к вторжению в него сил коалиции.

По мнению генерала, сама идея ликвидации предателя Скрипаля в самый разгар противостояния с США на фоне кризисов на Украине и в Сирии, наконец, накануне ЧМ-2018 выглядит сущим нонсенсом. Человек, отдавший такой приказ, — или идиот, или самоубийца, без обиняков пишет генерал Делавард. Он подчеркивает, что негативные последствия мог бы просчитать даже ребенок, не говоря уже о таких людях, как руководители спецслужб или главы государств.

Неудачный выбор даты и топорный характер операции могут свидетельствовать о двух вещах: либо о провокации, либо о непрофессионализме российских спецслужб. В последнее Делавард как разведчик с многолетним опытом верить отказывается. Для него всё дело в большой политике. Генерал Делавард считает, что покушение на Скрипаля гораздо больше отвечает интересам некоторых западных держав, чем России.

С учетом реакции СМИ можно смело говорить о начатой масштабной кампании по нагнетанию антироссийских настроений, цель которой ухудшить отношения между ЕС и Россией.

"Кто может быть заинтересован?" — справедливо задается вопросом генерал.

В первую очередь, по его мнению, "дело Скрипаля" отвечает интересам США. Окрепшая Россия бросает вызов американскому господству в мире, а это не устраивает неоконсерваторов, которые определяют политику Вашингтона. Недаром РФ даже упоминается в новой редакции Стратегии национальной безопасности как одна из главных угроз для Америки.

Делавард напоминает читателю, что особое недовольство Белого дома сейчас вызывает российская политика на Ближнем Востоке, где Москва в сотрудничестве с Тегераном и Анкарой нарушила американские планы. Сотрудничество РФ и Исламской Республики в принципе вызывает сильное раздражение.

Другой важный политический аспект скандала связан непосредственно с Европой. Генерал полагает, что США стремятся не допустить сближения РФ с Европой, боясь потерять своего основного вассала. В частности, налицо стремление сорвать строительство газопровода "Северный поток — 2", которое угрожает интересам американских энергетических компаний. По замыслу организаторов провокации, призыв Терезы Мэй к атлантической солидарности должен был закончиться не высылкой российских дипломатов, а решением Германии заморозить строительство "Северного потока — 2".

Раз так, то поставлена задача усилить давление на Россию и спровоцировать кризис в отношениях Москвы с ЕС. Для этого в ход идут подтасовки, констатирует Делавард. Это делается при медийном и политическом содействии со стороны Великобритании. Впрочем, у Туманного Альбиона есть и собственные мотивы для антироссийских маневров. В преддверии "оргвыводов" по Brexit — оглашения финансовых и прочих потерь Британии после выхода из ЕС — премьеру Терезе Мэй сейчас срочно нужно упрочить свое положение и сплотить нацию, а перед лицом "русской угрозы" сделать это намного проще.

Весьма интересную оценку Доминик Делавард дает возможным последствиям "дела Скрипаля", которое он называет не иначе как "политико-информационным фарсом". Для Москвы ничего особо страшного в происходящем нет, она даже в выигрыше, поскольку на фоне травли россияне еще больше сплотились вокруг Владимира Путина. А пострадает, главным образом, Европа.

О чем речь?

За скандалом могут последовать новые санкции, что неизбежно увеличит пропасть между РФ и Европой. Чего и добиваются американцы. Русофобия некоторых западных элит пойдет в массы, которые не привыкли критически относиться к материалам СМИ. Одновременно станет больше европейских стран, которые будут пытаться налаживать отношения с РФ на двусторонней основе, в обход ЕС. Это ослабит Евросоюз, что также будет на руку США.

Так кому же было выгодно отравление Скрипаля?

Автор — военный публицист

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Владислав Шурыгин Вопросы от французской разведки Вопросы от французской разведки 2018-04-08 13:44:25 2018-04-08 13:44:25 2018-04-08 13:44:25 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru Военный публицист Владислав Шурыгин — о том, как в Европе засомневались в доказательной базе по "делу Скрипаля" 10 апреля 2018, 08:00 0 Сергей Скрипаль Великобритания разведка