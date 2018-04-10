СМИ: Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"
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Модель китайской тяжёлой трёхступенчатой ракеты-носитель «Великий поход-5». Источник: Синьхуа.
Аппараты будут использоваться для изучения электромагнитных полей и проведения технических экспериментов
ШАНХАЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Китай успешно осуществил запуск группы спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31". Аппараты выведены на орбиту во вторник при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С", сообщает агентство "Синьхуа".
Запуск состоялся в 12:25 по местному времени (07:25 мск) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу
Вместе со спутниками "Яогань-31" на орбиту выведен также экспериментальный наноспутник. Аппараты будут использоваться для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.
Первый спутник дистанционного зондирования Земли серии "Яогань" был запущен Китаем в 2006 году. Состоявшийся во вторник запуск стал 271-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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10.04.2018
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