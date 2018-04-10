Рабочую копию напечатанного на принтере спутника ученые передали в музей космонавтики



Спутник "Томск-ТПУ-120".

Источник: Томский политехнический университет Спутник "Томск-ТПУ-120".Источник: Томский политехнический университет

Спутник "Томск-ТПУ-120" был запущен с МКС на орбиту Земли летом 2017 года

ТОМСК, 10 апреля. /ТАСС/. Второй экземпляр наноспутника "Томск-ТПУ-120", напечатанного на 3D-принтере и запущенного в августе 2017 года с Международной космической станции на орбиту Земли, передан в музей Космонавтики. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Томского политехнического университета.

"В преддверии Дня космонавтики делегация ТПУ передала в дар Музею космонавтики (г. Москва) экземпляр первого в мире спутника, созданного с использованием 3D-технологий и уникальных материалов, - космический аппарат "Томск- ТПУ-120", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, переданный в дар музею спутник, не просто копия, а полный "брат-близнец", космического аппарата, выведенного в 2017 году на орбиту.

"По техническим требованиям Роскосмоса в прошлом году мы напечатали и собрали два абсолютно идентичных наноспутника. Один сейчас находится в космосе, а второй оставался на Земле... Вот именно его и передали в дар музею. Он прошел все испытания и имеет необходимые сертификаты", - рассказал сотрудник вуза.

"Томск-ТПУ-120" - первый российский космический аппарат, корпус которого напечатан на 3D-принтере. Он относится к классу так называемых "наноспутников" - космических аппаратов массой от 3 до 30 кг. Спутник имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров и массу 3,763 кг. Задача спутника - показать, что использованные при его создании материалы и технологии способны выдержать доставку в космос и длительное пребывание на орбите и сохранить работоспособность.

В августе 2017 года спутник был выведен на орбиту Земли и начал передавать сигналы. Их зафиксировали разработчики в Томске, а также радиолюбители из Кореи, Германии и Японии. Спутник передает послание жителям Земли, записанное на 11 языках мира: русском, татарском, казахском, английском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, арабском, хинди.