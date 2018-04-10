Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
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Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: © Минобороны РФ
Летчикам пришлось выполнять поиск цели без привлечения наземных средств противовоздушной обороны
ТАСС, 10 апреля. Истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали перехват и уничтожение условной низколетящей крылатой ракеты большой дальности, роль которой выполнил истребитель. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Поднятый в воздух по тревоге экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 выполнил задачу по поиску и уничтожению сложной воздушной цели с первого захода, произведя электронные пуски ракет на предельной дальности захвата прицела", - сообщил Воскресенский.
В роли цели выступил истребитель МиГ-31, который по скорости, характеру маневрирования и высоте имитировал полет "вражеской" тактической крылатой ракеты. Главной задачей "цели" был выход на малой и предельно малой высоте к установленному рубежу с эффективным использованием рельефа местности. Особенностью тренировки стало то, что летчикам-истребителям пришлось выполнять поиск цели самостоятельно, без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.
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10.04.2018
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