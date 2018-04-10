Минобороны РФ: из города Дума в Сирии за сутки вышли более 3,5 тыс. боевиков
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Пулемет ДШК в Сирии.
Источник: Илья Питалев / РИА Новости
В ведомстве сообщили, что боевиков перевезли на север провинции Алеппо
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки организовал вывод 3627 боевиков и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор Мухаям Аль-Вафедин, говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.
"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин было выведено 3627 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 70 автобусах на север провинции Алеппо", - отметили в ведомстве.
По информации Минобороны, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161207 человек.
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10.04.2018
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