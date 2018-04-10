Модернизированные ТОС "Буратино" поступили в воинскую часть на Северном Кавказе
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Ротный комплект из трех пусковых установок "Солнцепек".
Источник: МО РФ
Боевая машина получила новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Батарейный комплект модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино" поступил на вооружение воинской части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированной на территории Северного Кавказа. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В настоящее время расчеты трех новых боевых машин приступили к практическим занятиям по эксплуатации и обслуживанию поступивших ТОС-1А "Буратино", - отметил Астафьев.
Он уточнил, что усовершенствованные тяжелые огнеметы залпового огня на базе танка Т-72 оснащены более мощной силовой установкой и новейшей динамической защитой. Боевая машина получила новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.
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10.04.2018
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