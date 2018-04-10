Специалисты ПВО поразят беспилотники "противника" в Астраханской области
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Комплекс "Искандер-М".
Источник: http://www.globallookpress.com
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Расчеты ракетного соединения Южного военного округа из Краснодарского края выполнят боевые пуски из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе полевых занятий расчеты отработают нормативы по их развертыванию и приведению в готовность к применению, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности", - сказал он.
Специалисты войсковой противовоздушной обороны до конца текущей недели выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням "Саман-М" и "Пение", имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника. В боевых стрельбах примут участие более 300 военнослужащих.
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10.04.2018
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