Специалисты ПВО поразят беспилотники "противника" в Астраханской области



Комплекс "Искандер-М".

Источник: http://www.globallookpress.com Комплекс "Искандер-М".Источник: http://www.globallookpress.com

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Расчеты ракетного соединения Южного военного округа из Краснодарского края выполнят боевые пуски из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе полевых занятий расчеты отработают нормативы по их развертыванию и приведению в готовность к применению, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности", - сказал он.

Специалисты войсковой противовоздушной обороны до конца текущей недели выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням "Саман-М" и "Пение", имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника. В боевых стрельбах примут участие более 300 военнослужащих.