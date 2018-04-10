В Арктике начались учения Росгвардии



Тренировка курсантов Арктического подразделения. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко Тренировка курсантов Арктического подразделения. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Учения Росгвардии под руководством генерала армии Виктора Золотова стартовали в Арктике, сообщила пресс-служба ведомства.

"Десятого апреля в Мурманске под общим руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова началось тактико-специальное учение подразделений Росгвардии в районах Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

Будет проверена система управления войсками. Подразделения Росгвардии также отработают взаимодействие с территориальными органами и подразделениями МВД, ФСБ, МЧС и региональными властями.

Особое внимание уделят охране объектов "Росатомфлота". На заключительном этапе спецназ вместе с пограничниками проведет десант в экстремальных условиях и "выполнит задачи по пресечению деятельности условной террористической группы".

В учениях задействован спецназ "Витязь", СОБР "Рысь", СОБР "Терек", морские и авиационные части, вневедомственная охрана и другие подразделения.