В первом квартале 2018 года предотвратили шесть терактов, заявил Бортников



Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спецслужбы РФ с начала года пресекли совершение трех преступлений террористической направленности в разных регионах страны, были предотвращены 6 терактов и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"В первом квартале 2018 года пресечено совершение трех преступлений террористической направленности: в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии приготовления предотвращено 6 терактов. Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

"Всего с начала года задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников", - добавил он.