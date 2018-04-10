Шаманов рассказал об ответе на возможные военные провокации
|
|
Владимир Шаманов. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой Министерства обороны по ВДВ
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры в ответ на провокации против РФ, заявил глава комитета ГД Владимир Шаманов.
"Политика двойных стандартов дошла до ручки, и здесь партия "Единая Россия" ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие", - заявил Шаманов в ходе пленарного заседания во вторник.
"Мы суверенная стана, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне", - добавил он.
|
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.04.2018 США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
09.04.2018 России "солдаты удачи" не нужны
23.03.2018 Танковые батальоны повысят огневую мощь ВДВ, заявил военный эксперт
21.03.2018 Гиперзвуковой "Авангард" понесут полученные с Украины "Стилеты"
07.03.2018 ВДВ усилят танками
07.03.2018 Приступить к мотивации
26.02.2018 Россия расширяет мировое сотрудничество в ОПК, заявил Шаманов
20.02.2018 Оснащенность ядерной триады РФ новым вооружением составляет 79%