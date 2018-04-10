В Белоруссии началась активная фаза совместных с Россией тактических учений



Карта военных учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Карта военных учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МИНСК, 10 апр - РИА Новости. Активная фаза белорусско-российских тактических учений началась 10 апреля в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.

"С 10 по 12 апреля на полигоне Брестский проходит активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения с боевой стрельбой и десантированием", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в учении от вооруженных сил Белоруссии принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций, от Российской Федерации - подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

"Учебными целями данного учения являются получение практики личным составом в совместном выполнении задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники, совершенствование полевой выучки военнослужащих, а также выработка единых взглядов на методику подготовки и проведения совместных тактических учений", - подчеркивается в сообщении.

Там говорится, что предусмотрена отработка учебно-боевых действий совместного подразделения по ведению контрдиверсионных действий, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

"Немаловажным моментом является то, что участие белорусских десантников в учении позволит обменяться опытом с российскими коллегами, получить практику в отработке вопросов совместных действий в различных условиях обстановки", - добавили в пресс-службе.