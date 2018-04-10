Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России



Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

Источник: http://minsvyaz.ru/ Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.Источник: http://minsvyaz.ru/

В пресс-центре международного информационного агентства «Россия сегодня» состоялось заседание коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В мероприятии приняли участие около 400 представителей органов государственной власти, субъектов РФ и руководителей инфокоммуникационной отрасли. Заседание открыл заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. На мероприятии также выступили: помощник Президента РФ Игорь Щеголев, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

С отчетным докладом об итогах работы за 2012–2018 годы выступил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. Приводим полный текст выступления.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Россия — действительно уникальная страна. Мы часто не задумываемся о том, насколько она огромна и необъятна. Но нам, связистам, информатизаторам, по долгу службы приходится держать в уме эти гигантские масштабы, оперировать невероятными показателями. Мы к этому привыкли.

Однако время от времени, выступая с докладами на самых разных площадках, в том числе международных, замечаешь недоверие со стороны зарубежных коллег: не ошибся ли выступающий? Нет ли там лишнего нуля в каком-то показателе? Точно ли названа та или иная цифра?

Думаю, что некоторые из них точно не поверили бы сегодня нашему докладу, тем не менее, все это реальные показатели. Более того, это наша с вами совместная усердная работа за отчетный период.

Самое главное, что эти изменения в жизни почувствовали сами граждане, жители нашей страны. Они наслаждаются быстрой и качественной мобильной связью, смотрят по всей стране цифровое телевидение, совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах, не задумываясь о сроках доставки посылок, получают загранпаспорт в считанные дни, оплачивают штрафы и пошлины мгновенно и с существенной скидкой. Все вместе это и есть новое качество жизни, которое обеспечивают современные технологии.

Мы собрали на этом слайде самые масштабные, самые впечатляющие результаты работы за шесть лет — с 2012 по 2018 год. За этот период Россия шагнула вперед на одно целое технологическое поколение сотовой связи — от 4G к 5G. Чуть больше 2 тысяч базовых станций четвертого поколения было в 2012-м году, в 2018-м году — 160 тысяч, в том числе в российском Крыму, а в конце марта “Ростелеком” запустил первый опытный сегмент 5G.

В России самые низкие в мире цены на мобильную связь. Ниже только в Гонконге, но строго говоря, Гонконг — это не отдельная страна, а административный район Китая. А так, мы лидируем, и это очень важный результат.

Нам удалось проложить более 50 тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В эту цифру мы включаем только то, что было построено в малые, удаленные, самые труднодоступные населенные пункты. Это региональные связные инициативы.

70 млн человек зарегистрировано на Едином портале госуслуг. Это не просто регистрации: с 2012 года объем заказанных гражданами услуг вырос в 180 раз.

Бесплатным доступом к 10 телеканалам в цифровом качестве обеспечена почти вся страна. 98,3% — это показатель доступности.

В России создана и работает инфраструктура телевизионного вещания в режиме высокой четкости. В стандарте HD вещает уже около 100 телевизионных каналов, причем два из них — эфирные.

Развитие интернет-экономики действительно стало теснить цифровое пиратство. Более чем в шесть раз возросло число людей, которые покупают в сети легальный контент: было 4 млн человек, сейчас уже более 25 млн человек.

“Почта России” доставляет без задержек и потерь покупки из зарубежных онлайн-магазинов. Объем вырос в 13,5 раз.

Почти все школьники страны проходят так называемый “Час кода” — урок программирования, который является курсом профессиональной ориентации. Число участников в 2017 году — свыше 10 млн человек.

Конечно, Россия переходит на цифровую экономику. Об этом в своих выступлениях говорили Аркадий Дворкович, Игорь Щеголев. Именно этот, последний названный результат показывает, насколько далеко за шесть лет в технологическом отношении продвинулась наша страна. Сегодня мы действительно можем сказать, что готовы к построению цифровой экономики, и это будет очередным шагом в наше будущее.

О том, как мы готовили этот шаг, я расскажу в нашем традиционном докладе. Остановлюсь на наиболее важных параметрах этой работы.

Всего за шесть лет мы прошли путь от запуска первых сегментов сетей связи четвертого поколения 4G/LTE к полноценному использованию этого стандарта. Этому способствовал введенный нами принцип технологической нейтральности сотовых сетей, реформа процедуры выделения радиочастот.

До 2015 года частоты выделялись без дополнительных финансовых условий. Мы ввели конкурентную процедуру, абсолютно прозрачную, которая предусматривает проведение торгов за частоты в форме аукциона. Первые же аукционы принесли в бюджет 15 млрд рублей.

Сегодня уже больше трети базовых станций сотовой связи в России работает в стандарте 4G/LTE. Это более 160 тысяч базовых станций по всей стране, включая Крым.

Меньше месяца назад, компания “Ростелеком” совместно с Nokia и Фондом “Сколково” открыли первую в стране открытую опытную зону 5G. Она уже реально работает на территории инновационного центра “Сколково”.

Таким образом, констатируем, что мы осуществили новый шаг в новое технологическое поколение мобильной связи.

Сети 5G станут основой построения цифровой экономики, курс на развитие которой поставил Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном Послании в декабре 2016 года. Без 5G невозможен ни “интернет вещей”, ни “умный” город, ни “умное” производство, ни “умный” дом, ни “умный” транспорт.

Принципиально важно, что технологическое развитие происходит не за счет граждан. В нашей стране, еще раз повторю этот тезис, сегодня самые низкие цены в мире на мобильный интернет и мобильную связь для конечного потребителя. Более дешевую связь предоставляет только Гонконг, но мы считаем, что с точки зрения стран, Россия здесь лидирует абсолютно.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, Россия также занимает десятое в мире место по уровню доступности услуг широкополосного доступа в интернет, обгоняя целый ряд достаточно крупных, схожих по территории и экономике государств.

Позитивные изменения также позволили нам продвинуться на 15 мест вверх за период с 2012 в Индексе готовности к сетевому обществу.

Такие достижения не появляются просто так, это результат нашей длительной системной работы по развитию конкуренции на рынке мобильной связи.

Я уже упомянул про технологическую нейтральность, но это не единственное нормативное нововведение. За отчетный период мы изменили принцип оплаты радиочастотного спектра: операторы стали платить не за число базовых станций, а за объем используемого ресурса. Разрешили операторам совместно использовать инфраструктуру связи и радиочастоты, отменили так называемое мобильное рабство. Более 8 млн номеров перенесли наши абоненты от одного оператора к другому. То есть проголосовали рублем. Конечно, это серьезный драйвер конкуренции.

Хочу поблагодарить коллег из Федеральной антимонопольной службой за их принципиальную позицию и совместную работу в части постепенной отмены внутрисетевого роуминга. Полная отмена роуминга должна произойти в первом полугодии 2018 года. Важно, что это является серьезным достижением с точки зрения развития связи в Крыму и Севастополе.

С точки зрения регулирования рынка услуг проводной связи, мы ведем работу по упрощению доступа в многоквартирные жилые дома, которое также является важнейшей мерой поддержки высокого уровня конкуренции.

В целом уровень доступности услуг широкополосного доступа в сеть за отчетный период действительно сильно вырос. В 2012 году это было около 50%, сейчас — около 80%. При этом с учетом географии нашей страны последние проценты — самые сложные.

Особенно хорошо это понимаешь, когда принимаешь участие в открытии новых участков ВОЛС до малонаселенных пунктов в рамках программы устранения цифрового неравенства между городом и селом. Программа действует с 2014 года. Наш неизменный партнер — компания “Ростелеком”. Построено уже более 46 тысяч километров ВОЛС. Связью обеспечено 5656 населенных пунктов, и эта цифра продолжает расти. Сегодня в этих населенных пунктах проживает около 2 млн человек. Благодарю компанию “Ростелеком” за решение с лета 2017 года сделать доступ Wi-Fi-точках в этих населенных пунктах, куда пришла “оптика”, фактически бесплатным. Это важная мера по популяризации и социальному аспекту внедрения самых современных технологий.

Строительство современных каналов связи охватило также и медицинские учреждения. Эту задачу поставил нам Президент в ежегодном Послании 1 декабря 2016 года. А в Послании 2017 года прозвучала задача практически повсеместного обеспечения доступа в интернет для жителей РФ. В 2017 году мы уже подключили более 3000 медицинских учреждений. В 2018 году доведем их до 10 тысяч.

Наряду с обеспечением современной связью малых населенных пунктов, мы продолжили развитие сложнейших инфраструктурных проектов в ряде регионов России. Это действительно крупные регионы. В 2012 году это был 300-тысячный Якутск, сегодня для нас очередной высотой, которую нужно штурмовать, является 15-тысячный Анадырь. Если в 2012 году жители Сахалина и островов Курильской гряды даже в самых смелых фантазиях не могли представить, что “оптика” когда-то придет на их территорию, то сегодня это уже реальность, стройка идет.

Напомню, как мы подключали и Магадан, и Камчатку, подводная линия прошла и по дну Охотского моря. Сегодня в целом, по Дальнему Востоку, мы достигли очень серьезного результата.

Такая же работа идет и в Арктической зоне. Универсальные услуги связи с использованием точек доступа оказываются в 34 населенных пунктах Арктики, они расположены в пяти субъектах РФ. До конца 2019 года стоит задача строительства 96 дополнительных точек доступа в девяти субъектах Арктической зоны.

Мы считаем, что такой подход является важнейшей составляющей территориального и инфраструктурного развития России. Он также был озвучен как один из ключевых направлений политической повестки дня в ежегодном Послании Президента.

Хочу поделиться с вами наиболее яркими моментами и показать те фотографии тех населенных пунктов, это и Дальний Восток, и Забайкалье, в таких населенных пунктах проживают наши граждане. Хочу отдельно поблагодарить наших отважных журналистов, которые нас сопровождали по этим отдаленным и весьма сложным с точки зрения климатических и географических условий местам.

Крым — особая страница нашей новейшей истории страны, в том числе и развития связи в РФ. С гордостью отмечу, что связисты одними из первых начали работу по присоединению полуострова к России. Весной 2014 года были проведены экстренные работы и обеспечено сначала функционирование радиорелейной связи. В кратчайшие была проложена отдельная подводная ВОЛС протяженностью 46 км.

Прошло совсем немного времени, там развернулась российская сотовая связь, покрывающая всю территорию полуострова. В мобильном составе сети есть базовые станции стандарта 4G/LTE.

С декабря 2017 года в 3–5 раз в зависимости от тарифных планов снизилась стоимость сотовой связи в роуминге, как для жителей Крыма, так и для граждан, приезжающих на отдых в Крым. Процесс снижения цен будет продолжаться и дальше.

Запуск 26 декабря 2013 года космического аппарата “Экспресс-АМ5” положил начало реализации самой масштабной в истории РФ программы восполнения и развития государственной орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания гражданского назначения.

С декабря 2013 года по апрель 2015 года было успешно запущено семь космических аппаратов: “Экспресс-АМ5”, “Экспресс-АТ1”, “Экспресс-АТ2”, “Экспресс-АМ6”, “Экспресс-АМ7”, “Экспресс-АМ8” и “Экспресс-АМУ1”.

Орбитально-частотный ресурс государственной орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения в наиболее востребованных С-диапазоне и Ku-диапазоне увеличится более чем в два раза по сравнению с 2010 годом. Таким образом, у нас сегодня на орбите действует 16 аппаратов: 12 — ФГУП “Космическая связь” и 4 — ОАО “Газпром космические системы”.

Инфраструктура связи — это еще и обеспечение безопасности. С января 2015 года введена в постоянную эксплуатацию государственная система экстренного реагирования при авариях “ЭРА-ГЛОНАСС”. Более чем в 60 субъектах РФ введена в постоянную и опытную эксплуатацию “Система-112”.

Отдельное спасибо операторам связи. Благодаря совместной работе мы смогли утвердить специальные требования, в рамках которых вы осуществляете информацию о местонахождении пострадавших в случае их звонка на номер 112. Это действительно каждый день спасает человеческие жизни.

Единый портал госуслуг стал удобным и эффективным инструментом взаимодействия граждан и государства. Я еще раз хотел бы обратить внимание на любопытную статистику про 1,6 млн граждан России, которые с помощью портала госуслуг выбрали удобный для голосования участок на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. Это событие примечательно тем, что никогда раньше такого рода технологии, госуслуги, порталы, учетные записи в интернете, не подпускали к таким важнейшим политическим событиям, как, например, выборы Президента. Это качественный переход, и он состоялся. Убежден, что это начало большого пути. Хочу отдельно поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта.

Напомню, что у нас есть майский указ Президента №601. Президент поставил задачу, чтобы по итогам 2018 года число граждан, выбирающих электронный способ получения услуг, составляло не менее 70%. Согласно опросам Росстата, план 2017 года был перевыполнен и составил 64,3%. Мы практически приблизились к выполнению майского указа. Никаких сомнений, что цифра будет достигнута даже раньше конца 2018 года.

При этом, конечно, нужно понимать, что в каждом регионе ситуация с использованием электронных госуслуг особая. Есть лидеры, есть, к сожалению, и отстающие. 14 регионов уже вышли на целевой показатель 2018 года. Это, в частности, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край. Еще 46 регионов превысили показатель 2017 года. Есть и регионы, которым нужно подтянуться. Мы эту работаем делаем с вами вместе, регулярно обсуждаем на наших видеоконференциях.

Развитие портала госуслуг. Цифра на этом слайде говорит сама за себя: 70 млн граждан РФ, которые имеют учетную запись на этом портале. Это больше, чем все население Великобритании. Подчеркну, что это один из самых заметных и масштабных результатов нашей работы. Не было бы таких подвижек с точки зрения обеспечения доступа в интернет, не было бы и такого количества пользователей портала госуслуг. В 2012 году их было всего 3,6 млн.

Граждане регистрируются в специальной системе, мы ее называем ЕСИА. Этот термин хорошо знаком специалистам — Единая система идентификации и аутентификации. Принципиально важно, что это не просто учетная запись для портала госуслуг, это стало неким стандартом де-юре и де-факто для доступа ко многим сервисам электронного правительства в России.

Используя одну учетную запись, вы можете посмотреть начисления на портале Федеральной налоговой службы, открыть инвестиционный счет в управляющей компании, получить данные о медицинском обслуживании, вызвать врача на дом.

Хорошо себя зарекомендовала услуга по получению выписки из Пенсионного фонда по запросу граждан. Граждане часто ею пользуются для того чтобы в электронном виде предоставить данные в банк, к примеру, при оформлении заявки на кредит.

На заре развития электронного правительства субъекты РФ создавали собственные порталы госуслуг. Часть из них реализована качественно, часть требует перезапуска. При этом нужно понимать, что на содержание всех этих порталов ежегодно тратятся деньги налогоплательщиков. В рамках проекта “Мультирегиональность портала госуслуг” мы предложили субъектам перевести региональные порталы и сделать их частью общефедеральной системы. Сегодня в проекте участвуют 43 субъекта РФ. Еще семь готовы включиться в проект. У нас есть хорошая статистика, которая показывает, что количество посещений из региона после такой реализации увеличивается в среднем на 150%, количество заказанных услуг — на 190%.

Еще один проект, который повышает доступность и удобство электронного правительства, — сервис “Открытая платформа госуслуг”. Это интеграция так называемых виджетов Единого портала на сторонних сайтах. Приведу пример: госуслуги, связанные с владением автомобилем, можно заказать прямо с портала для автолюбителей www.drom.ru. И таких примеров, я уверен, будет все больше.

Еще одна масштабная цифра. Рост заказанных услуг за отчетный период — 180 раз. Самыми популярными услугами традиционно являются информирование о штрафах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах.

С 1 января 2017 года у граждан появилась финансовая мотивация получать услуги в электронном виде. Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют при заказе госуслуги и оплате пошлины на сайте сэкономить 30%.

Конечно, пользователи сразу это оценили. Мы видим серьезную динамику роста. Также был внедрен принцип и так называемой скидки в размере 50% при оперативной оплате административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Тоже важная норма. Граждане по достоинству оценили такую возможность и часто это делают именно с помощью электронного способа, не дожидаясь бумажных уведомлений.

Сам проект по замене бумажных уведомлений на электронные мы запустили в конце 2015 года в сотрудничестве с Правительством Московской области, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой судебных приставов и “Почтой России”. Конечно, за этим будущее. Эта технология успешно отработана. Сегодня все пользователи имеют возможность отказаться от получения бумажных заказных писем, получать информацию в электронном виде. При этом эта информация имеет полноценную юридическую значимость. Это является очередным примером упрощения процедур взаимодействия граждан и государства.

Сейчас Единый портал госуслуг занимает 12-е место по месячной посещаемости в российском сегменте интернета. В 2017 году на портал госуслуг заходили 1,2 млн пользователей ежедневно, и в среднем проводили на нем 6,5 минут.

Высокую оценку получило и мобильное приложение: 4,6 и 4,8 балла для известных мобильных платформ.

Важно, что на портале действует также система досудебного обжалования. За этим внимательно следят наши коллеги из Генеральной прокуратуры. Это возможность обжаловать решения и действия, совершенные государственными служащими в процессе оказания тех или иных услуг.

Масштаб работы электронного правительства хорошо иллюстрирует не только количество зарегистрированных пользователей и рост объема онлайн-платежей, но и количество электронных запросов, которые происходят между самими органами власти. Сегодня годовое количество запросов и ответов составляет уже 20 млрд единиц, это в 38 раз больше, чем в 2012 году. Система действительно стала настоящим стандартом для электронного взаимодействия.

Хочу остановиться на использовании информационных технологий для повышения качества госуправления. Мы уже подробно обсудили тему использования самых современных технологий в выборах Президента РФ. Добавлю, что 2 млн уникальных пользователей просмотрели онлайн-трансляцию на портале во время президентской кампании марта 2018 года. Нововведением стало использование специального служебного портала для корректности настройки ракурса камер. Помимо представителей избирательных комиссий доступ к нему получили также зарегистрированные кандидаты на пост Президента РФ и политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов. То есть здесь была совместная работа и настоящий общественно-политический контроль.

Хороший пример слаженной работы множества ведомств, как на федеральном, так и на региональном уровне, — это такие знаковые для страны проекты, как информационная инфраструктура к универсиаде 2013 года в Казани, Олимпиаде в Сочи в 2014 году, Кубку конфедераций FIFA 2017 года, грядущему Чемпионату мира по футболу.

Настоящим вызовом для министерства стал проект “паспорт болельщика”. Я помню, какое огромное количество недоверия, и даже критикиЮ мы выслушивали от наших зарубежных партнеров, которые связывали паспорт болельщика с возможными рисками отказа от участия болельщиков в мероприятиях Кубка конфедераций и Чемпионата мира. Но мы с достоинством протестировали эту технологию на Кубке конфедераций, с нетерпением ждем успешной эксплуатации на Чемпионате мира по футболу.

Это уникальная технология, которая позволяет провести значительный объем так называемых фоновых проверок каждого гостя и участника спортивных мероприятий заранее, тем самым минимизировав физический досмотр непосредственно при попадании на те или иные спортивные объекты. Это очень важный стандарт, который, я убежден, войдет в историю таких соревнований, и российский опыт будет многократно тиражироваться уже за рубежом.

За отчетный период в министерстве создан целый ряд новых информационных систем. Это система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ, система “Независимый регистратор”, которая позволяет бороться с мошенничеством в сфере госзаказа, в том числе на электронных аукционах. Уже более 33 тысяч участников торгов воспользовались ею для осуществления такого контроля.

Создана единая межведомственная информационно-статистическая система, интегрированная информационная система Евразийского экономического союза, запущен сайт “Безопасные дороги.рф”. Там мы консолидировали информацию, которая может потенциально пригодиться участникам дорожного движения, в том числе межрегионального движения. Это и все данные медицинских учреждений, пожарно-спасательных подразделений. Важно, что это сайт стал источником информации для таких популярных приложений и интернет-сервисов, как, например, “Яндекс”.

Особняком в структуре созданных нами новых электронных систем стоит проект ГИС ЖКХ — единая система по сбору всей информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и взаиморасчетов с управляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями. Мы видим впечатляющие цифры, характеризующие внедрение данной системы. Но это лишь начало большого пути.

Именно 1 января 2018 года стало этапным с точки зрения установки специальных норм ответственности за предоставление информации, и это действительно новый рубеж, на который вышел проект ГИС ЖКХ.

Хочу отметить, что с системой интегрировано более 3700 ИТ-систем в самых разных регионах РФ. Открытую часть системы сегодня посещает около 100 тысяч посетителей в сутки.

Часть реализуемых нами проектов предусмотрена госпрограммой “Информационное общество (2011–2020 годы)”. Минкомсвязь там является ответственным исполнителем, соисполнителями — значительное количество федеральных органов власти. По 2017 году мы констатируем выполнение 98% мероприятий программы.

Продолжаем работу и по согласованию планов информатизации госорганов. C 2016 года действует особый принцип: пока план информатизации не согласован, происходит блокировка расходования средств непосредственно в бюджетной системе России. Мы это делаем вместе с Минфином, Федеральным казначейством. И видим результат: мы достигли 100% согласования планов в 2017 году.

В период с 2014 по 2017 год экспертную оценку прошло более 1900 документов по информатизации, более 1400 из них получили положительное заключение. 426 — отрицательное на сумму более 170 млрд рублей. Такой подход позволяет предотвратить бюджетные затраты на те проекты, польза от которых сомнительна, которые уже что-то дублируют, где приведены неадекватные оценки по проектным подходам или расчетам финансирования.

Эту экспертизу осуществляет Центр экспертизы и координации информатизации, который был создан на базе подведомственного министерству ФГБУ “ЦЭКИ”.

Расскажу также о создании единого пространства доверия. Сейчас в России действует более 400 удостоверяющих центров, около половины из них — это так называемые удостоверяющие центры коммерческих организаций. Рынок очень конкурентный: цены на услуги определяются балансом спроса и предложения. В 2016 году у нас появились дополнительные полномочия проверять аккредитованные удостоверяющие центры. В рамках этой работы несколько удостоверяющих центров, к сожалению, были лишены аккредитации в связи с допущенными нарушениями. В дальнейшем планируем повышать требования к удостоверяющим центрам. Это совершенно логично, потому что роль электронной подписи в нашей жизни, в условиях цифровой экономики, к которой мы идем, все больше возрастает.

В среднем на информатизацию госорганов в России ежегодно выделяется порядка 100 млрд рублей. Соотношение примерно такое: 70% — эксплуатационные расходы, 30% — бюджет развития. Очевидно, что не оптимизировав эксплуатационные расходы, вряд ли удастся найти дополнительные средства на развитие.

Один из таких проектов, который позволяет провести эту оптимизацию, — это Единая сеть передачи данных, или ЕСПД. Она объединяет потребности самых разных госорганов и за счет переиспользования магистральной емкости каналов единой инфраструктуры действительно позволяет увеличить объем оказания услуг за те же деньги. В 2016 году 14 федеральных органов государственной власти приняли решение об использовании ЕСПД, в 2018 году — уже 56.

Информатизация в современных условиях должна учитывать и важнейший аспект импортозамещения. Например, мы начали с себя. Отечественное программное и даже аппаратное обеспечение применяется в работе системы “Мир”, которая отвечает за выдачу документов, удостоверяющих личность: гражданских и заграничных паспортов.

Выпуск паспортно-визовых документов обеспечен на российской микросхеме. В 2016 году ведомственный сегмент системы “Мир” был переведен на свободное программное обеспечение: на серверы, построенные на отечественных процессорах архитектуры “Эльбрус”, межсетевые экраны “Рубикон-К”, произведенные российской компанией “Эшелон”, а также более 20 решений на базе свободных программных продуктов.

С 2017 года эта система отвечает, в том числе и за выдачу электронных виз для посещения территории свободного порта Владивосток. Это тоже нововведение, которое стало возможно благодаря эффективному использованию информационных технологий.

Перейду к вопросу именно развития ИТ-отрасли, мер поддержки ИТ-сектора. Очевидно, что спрос на применение таких технологий за отчетные шесть лет очень сильно вырос. Мы ожидаем новый импульс за счет запуска программы “Цифровая экономика”.

За отчетный период нам удалось внедрить целый ряд мер дополнительной поддержки.

С 2014 года вступил в силу закон о снижении порога численности сотрудников ИТ-компаний, которые претендуют на получение льгот по страховым взносам. Было 30 человек, теперь это 7 человек. Это позволило воспользоваться льготой значительному числу начинающих предпринимателей, стартапов: в среднем у них как раз работает от 5 до 10 человек.

Льгота позволяет платить 14% страховых взносов. Благодаря поддержке Президента она продлена до 2023 года. Ею пользуется уже более 8 тысяч аккредитованных при министерстве компаний.

В процессе согласования этого продления, это была очень непростая дискуссия, особенно с финансовым и социальным блоком Правительства, мы доказывали на цифрах, что экономический эффект от этого значительно превышает те затраты бюджета, выпадающие доходы которые потенциально в связи с этим возникают.

Динамика роста прямо связана с уровнем оплаты труда. Это значит, что наши айтишники получают достойную заработную плату, которая чаще всего как минимум в два раза выше, чем в среднем по экономике в том или ином субъекте РФ.

С 2015 года появилась новая норма — Реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Сегодня в реестре уже более 4 тысяч отечественных программных продуктов. Нововведением является то, что сюда присоединяются теперь программные продукты наших коллег по Евразийскому экономическому союзу.

Высокими темпами растет доля российского ПО и в закупках федеральных органов исполнительной власти. Она увеличилась с 20% до 65%.

Мы осуществляем контроль за переходом госорганов на использование отечественного офисного ПО, анализируем специальные планы-графики. Уже 73 государственных органа утвердили такие планы-графики, мы дали дополнительные методические рекомендации, будем эту работу продолжать.

Суммарные затраты на закупку превысили 2 млрд рублей или примерно 85% от всей суммы затрат на офисное ПО. Речь идет о закупке именно отечественных программных продуктов.

За отчетный период мы реформировали и фактически завершили программу создания в России технопарков в сфере высоких технологий. Было построено 12 технопарков в десяти субъектах РФ. В них сегодня работает 1228 компаний-резидентов с годовой выручкой более 90 млрд рублей, создано более 31 тысячи рабочих мест. На мой взгляд, это очень впечатляющие показатели.

Потребность в самих кадрах в ИТ-отрасли очень высока. Наверное, планы по цифровой экономике и импортозамещению значительно ее подогревают, но это хороший процесс.

Вместе с коллегами из Минобрнауки с 2014 года мы ежегодно увеличиваем государственный заказ на ИТ-специалистов. Он вырос с 25 тысяч бюджетных мест в вузах до 47 тысяч. Из них более 39 тысяч мест по направлению “Информатика и вычислительная техника” и свыше 7 тысяч по направлению “Информационная безопасность”.

Вовлекаем в наши ряды и школьников. Я уже говорил о 10 млн человек, которые приняли участие в акции “Час кода”. Саму акцию будем популяризировать дальше, задания усложнять и формировать некую онлайн-среду для индивидуальной профессиональной подготовки для тех, кто хочет связать свою профессиональную судьбу с работой в отрасли ИТ.

Кратко остановлюсь на основных достижениях по медиасреде.

В 2018 году мы завершаем федеральную целевую программу по развитию цифрового телевидения. В мире это крупнейший проект подобного рода. В стране построено и функционирует более 5 тысяч объектов цифрового ТВ. Для сравнения в 2012 году в России их было только 939, сигнал которых тогда могла принимать только половина населения. Сегодня это более 98%.

Также завершается работа по так называемому второму мультиплексу. Сейчас это почти 70%, к концу 2018 года – началу 2019 превысит 98%.

Создано телевидение высокой четкости. Основная среда распространения, конечно, — это кабельные и спутниковые каналы. Но как я уже говорил, есть примеры и эфирного вещания. В нашей стране это совершенно реально.

Активно развиваются так называемые ОТТ-сервисы (телевидение через интернет): за пять лет их аудитория составила 40 млн человек.

Растет доля детских, юношеских и образовательных программ в продукции телеканалов первого мультиплекса. Доля выросла в два раза до почти 24%. Запущено пять новых детских и юношеских телеканалов. Сейчас их число составляет 20.

Продолжаем работу по субтитрированию телефильмов и передач для людей, испытывающих проблемы со слухом. Общий хронометраж субтитрированного эфира в 2017 году составил 14 тысяч часов.

В Крыму организовано полноценное вещание российских телеканалов, модернизирована технологическая база местных вещателей. Недавно я лично имел возможность ознакомиться с этим новым качеством работы и видел радость наших коллег в Крыму.

Почти на 50% увеличилась аудитория российского интернета: с 59 млн человек в 2012 году до почти 88 млн в 2017 году.

В 2012 году только 12% пользовались мобильным способом доступа в интернет, сегодня это уже 70%. Это и есть та самая настоящая технологическая революция, которая происходит прямо вокруг нас.

Объем мобильного трафика увеличился на 90%. При этом еще раз подчеркну, стоимость мобильного трафика в России в десять раз ниже, чем в США, в три раза ниже, чем в Германии, и в два раза ниже, чем в ЮАР.

В условиях взрывного роста цифровых технологий и проникновения мобильных сервисов во все сферы жизни большое значение имеет такое понятие как цифровая грамотность — обучение граждан базовым основам владения цифровыми технологиями. За 2017 год индекс цифровой грамотности вырос на 5,7% и составил почти 60%.

В 2012 году цифровая экономика давала чуть больше 1% ВВП России. За пять лет этот показатель увеличился в 5 раз. В денежном эквиваленте это 4,3 трлн рублей. Объемы рынков, которые связаны с интернетом, выросли с 10% ВВП до 24%. Это тоже иллюстрация к тому, что же такое цифровая экономика. Количество граждан России, занятых в интернет-экономике, увеличилось с 700 тысяч человек до 2,3 млн человек.

С 2012 года более чем в три раза вырос объем услуг электронной коммерции — до 1,5 трлн рублей. Почти в девять раз увеличилось производство цифрового контента. К этому виду контента мы относим видео, музыку, электронные книги, игры. С 8 млрд рублей в 2012 году до 70 млрд в 2017 году.

С 4 млн до 25 млн человек возросло количество граждан, покупающих в сети легальный контент. Ежегодно легальные онлайн-кинотеатры посещают почти 40 млн человек. Это в два раза больше, чем в 2013 году.

Это говорит о том, что наши граждане хотят потреблять качественный контент и имеют возможность заплатить за устройство для его просмотра и за его аренду или покупку.

Отдельно хочу остановиться на развитии почтовой связи. “Почта России”, наш национальный почтовый оператор, пережила поразительные изменения с 2012 года. Из неповоротливого гиганта, заваленного почтовыми отправлениями, “Почта России” превращается в современный товаропроводящий канал. Становится клиентоориентированной, применяет современные технологии, заявила о себе как об игроке на рынке банковских услуг.

В 2013 году было принято решение о передаче ФГУП “Почта России” в ведение Минкомсвязи России. Мы активно взялись за программу модернизации.

В 2013 году настоящим прорывом стал запуск логистического центра рядом с аэропортом “Внуково”. С тех пор мы с вами забыли про новогодние коллапсы с междугородними посылками.

В 2013 году мы подготовили законопроект “О почтовой связи”, который в целом сделал более современным нормативное регулирование услуг почтовой связи и внедрил такие понятия, как, например, государственная электронная почтовая система и ряд других.

В кратчайшие сроки на территории Крыма и Севастополя в 2014 году создан ФГУП “Почта Крыма”, серьезно модернизирована инфраструктура, автомобили, продолжаем работу по сети отделений.

В 2016 году заработал “Почта Банк”. Нам говорили, что это невозможно, что этого не удавалось сделать 15 лет. Это решение было принято, было много дискуссий, но почтовый банк есть, он работает.

С 2016 года ведем работу по искоренению так называемой “серой почты”. Это прямой убыток для “Почты России”, это отъем денег у сотрудников “Почты России”, потому что “серая почта” не дает возможность повысить им заработную плату. Это новая технология использования франкировальных машин, которая, по сути, работает в режиме онлайн. Это принесет “Почте” дополнительные миллиарды рублей, выведет ее из этой “серой” зоны.

В 2017 году мы продолжили законодательное закрепление возможности использования современных технологий на почте. Подготовили изменения в правила оказания услуг почтовой связи. Этот приказ буквально недавно зарегистрирован Министерством юстиции, вступает в силу.

В 2017 году введен в промышленную эксплуатацию еще один современный логистический почтовый центр в Казани. А на прошлой неделе наши коллеги, депутаты Государственной Думы и сенаторы, внесли новую версию законопроекта о преобразовании ФГУП “Почта России” в акционерное общество.

Меры по улучшению логистики, которые являются ключевыми по роду деятельности самого предприятия, привели к заметному сокращению сроков пересылки почтовых отправлений. Логистический почтовый центр во Внуково имеет возможность обработки до 1,7 млн почтовых отправлений в сутки. Логистический почтовый центр в Казани обслуживает около 12 млн жителей соседних субъектов РФ. Впереди открытие таких центров в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Хабаровске.

Отрадно, что “Почта России” выбрала именно отечественные самолеты и эксплуатирует их день и ночь. Они связывают, в том числе труднодоступные регионы РФ, где есть проблемы с регулярным рейсовым авиасообщением.

Масштабное обновление также коснулось и автопарка, и парка почтово-багажных вагонов. Начал курсировать почтовый поезд “Москва — Владивосток” и “Владивосток — Москва”.

Новая логистическая инфраструктура почты позволяет бесперебойно справляться с огромным объемом почтовых отправлений. И потенциал для роста здесь еще сохраняется.

В 2012 году у нас было чуть более 20 млн посылок, в 2017 году — уже 284 млн. Если раньше доставка такой посылки занимала 1–2 месяца, то сегодня это 1–2 недели. Это настоящий современный стандарт работы.

Вернусь к “Почта Банку”. Это совместная компания “Почты России” и группы ВТБ. К 2023 году будет открыто более 20 тысяч банковских окон. Инфраструктурный платеж, то есть плата от “Почта Банка” “Почте России” составит не менее 47 млрд рублей, а скорее всего, и более. Мы пока идем, опережая план: уже получили более 4 млрд рублей. В основном эти средства идут на повышение заработной платы и модернизацию почтовой инфраструктуры. Это очень важная прибавка и пример оказания дополнительных услуг на той же инфраструктуре.

“Почта Банк” занимает уже 7 место в стране по объему потребительского кредитования и 13-е место по объему депозитов физических лиц.

Так мы доказали, что спрос на современные банковские и финансовые услуги в тех населенных пунктах где никогда не было банков или банки там закрылись, действительно очень большой. Это тоже аналог устранения цифрового неравенства, в данном случае, устранения неравенства с точки зрения доступа к финансовым услугам.

В 2012 году средняя заработная плата на почте составляла чуть более 15 тысяч рублей. В первом полугодии 2017 года — 22 тысячи рублей. Продолжает повышаться. Вопрос находится на контроле у руководства предприятия. Заработная плата росла темпами, чаще всего превышающими темпы роста выручки. Иными словами, “Почта России” повышала свою внутреннюю эффективность. Кроме того, это и эффект инфраструктурного платежа от “Почта Банка”.

Положительную динамику видим и у коллег из “Почты Крыма”. В 2017 году выручка предприятия составила 2 млрд рублей. Рост показателя — более чем на 20% за два года. Уровень заработной платы по итогам 2017 года — 24,5 тысячи рублей, в 2015 году было около 18 тысяч рублей.

Не могу не остановиться и на международном сотрудничестве. Это тоже большой пласт работы, который реализуют наши сотрудники. Международную деятельность мы ведем фактически по двум направлениям. С одной стороны, мы отвечаем за целый ряд межправительственных комиссий, активно ведем работу по всему спектру сотрудничества, включая торгово-экономические связи, образовательные проекты, культурные и научные инициативы. Мы также работаем и по традиционным связным вопросам, подписываем межправительственные и межведомственные соглашения в области связи и информационных технологий. Подписали 15 двусторонних меморандумов о взаимопонимании по снижению цен на международный роуминг.

Представляем интересы России на таких крупных площадках, как Международный союз электросвязи, ООН, Региональное содружество в области связи, БРИКС, Евразийский экономический союз, Всемирный почтовый союз. Назвал только самые основные. Их, конечно, гораздо больше.

Стараемся обеспечивать и процесс содействия нашему ИТ-экспорту. Провели 1320 мероприятий в рамках международного взаимодействия с участием российских компаний, в том числе на таких площадках, как Всемирный мобильный конгресс в Шанхае и Барселоне.

Забота России о собственном информационном суверенитете и сотрудничество с партнерами по всему миру позволила нашей стране занять лидирующее место в рейтинге Международного союза электросвязи по индексу кибербезопасности. Россия находится там на десятом месте, опережая такие страны, как Японию и Норвегию.

Я специально в завершение своего выступления приготовил один слайд про цифровую экономику. Все, о чем я говорил в своем докладе, это необходимая и важная составляющая, но это лишь подготовка к тому, что мы сегодня вкладываем в это понятие.

Искренние слова благодарности Президенту РФ Владимиру Путину, который именно цифровую экономику еще в декабре 2016 года, подтвердив это в очередном Послании в марте 2018 года, обозначил в качестве одной из ключевых тем политической повестки на очередной политический период развития нашей страны. Технологическое развитие России без цифровизации невозможно. Самое главное, что пальма первенства, весь приоритет по принятию решений, находится в руках индустрии. Это принципиально иной подход к управлению самой программой. Ключевую роль играют центры компетенций, создаваемые консорциумы, которые предлагают определенный набор мероприятий по корректировке законодательства, иногда и точечно по финансированию тех вещей, за которые должно ответить государство.

Условия для цифровизации экономики созданы. Нам удалось создать крупные цифровые компании, которые стали всемирно известны: “Яндекс”, “Мейл.ру”, “ВКонтакте”, площадка электронных объявлений Avito, “Лаборатория Касперского”, 1С и многие другие компании. Это сделано, в том числе, и благодаря осмысленной государственной политике в области новых технологий. Неслучайно создание 10 национальных компаний-лидеров, лидеров глобального характера, является также одной из ключевых задач программы “Цифровая экономика”.

Это действительно начало нового пути и большая предстоящая работа в новом политическом цикле.

Завершая свое выступление, хочу сказать искренние слова благодарности всей нашей большой, а на самом деле очень компактной команде. В нашем министерстве работает около 350 человек. Я искренне горжусь работой с этой командой. Кто-то из них пришел в 2012 году, кто-то присоединился чуть позже, кто-то уже перешел на работу, кстати, с весьма впечатляющим повышением, в новые структуры, иногда государственные, иногда коммерческие, частные. Но это действительно профессионалы своего дела. Именно благодаря работе с этой командой нам удалось сделать все то, о чем я имел честь доложить вам сегодня.

Спасибо за внимание!»