В кильватере "Ляонина"



Китайский авианосец "Ляонин".

Источник: topwar.ru Китайский авианосец "Ляонин".Источник: topwar.ru

К 2030 году Китай намерен развернуть шесть авианосных ударных групп

Самые масштабные учения всех трех флотов ВМС НОАК с участием 40 надводных кораблей и подводных лодок прошли с 5 по 11 апреля в акватории Южно-Китайского моря.

Был задействован "Ляонин" (бывший "Варяг"), в АУГ которого вошли два эсминца проекта 052D и четыре проекта 052С, четыре сторожевика (пр. 054А), от четырех до шести легких корветов (пр. 056), универсальные транспорты снабжения (пр. 903А). В учебно-контрольных мероприятиях применялись четыре ДЭПЛ (пр. 039А). Две отражали условные атаки атомных субмарин Южного флота, дислоцированных на острове Хайнань, а две сопровождали корабли ВМС США в акватории ЮКМ. Следует отметить, что китайские подводники способны на прорыв рубежей противолодочной обороны АУГ ВМС США, что показал еще в 2008 году один из экипажей ДЭПЛ проекта 039А. На "Ляонине" был полный комплект палубных истребителей – 24 самолета, а также противолодочные вертолеты "Чжи-18F".

“Китайские подводники еще 10 лет назад доказали, что способны на прорыв рубежей противолодочной обороны американской АУГ”

Представляется возможным обсудить некоторые задачи, выполненные военнослужащими ВМС НОАК в ходе учений.

Во-первых, палубные истребители отработали противодействие массированному налету бомбардировщиков вероятного противника – ВВС США, на вооружении которых стратеги В1-В, способные выполнять пуски малозаметных противокорабельных авиационных средств поражения типа LRSO. Действия американских ВВС имитировали самолеты "Хун-6К" из состава 2-й бомбардировочной дивизии ВМС НОАК "Боги войны Южного моря". Следует отметить, что летчики предварительно отработали прорыв рубежей ПВО корабельных групп условного противника, а на случай ответного применения управляемых ракет класса "воздух-воздух" использовали тепловые ловушки. Бомбардировщики прикрывались истребителями Су-35 ВВС НОАК. Это позволило серьезно повысить сложность учебных воздушных боев. С береговых аэродромов Хайнаня вылетали истребители-бомбардировщики "Цзяньхун-7", имитировавшие атаку АУГ под прикрытием истребителей "Цзянь-10" и "Цзянь-11". Учебные воздушные бои обеспечивали два самолета-заправщика Ил-78, созданные при участии украинских специалистов и соответствующих комплектующих, выпущенных в незалежной, на базе стандартных транспортников Ил-76.

Во-вторых, экипажи кораблей ордера отработали противодействие одиночному и массированному пуску противокорабельных ракет "Инцзи-83" и "Инцзи-91". Против этих ПКР китайские военные использовали ЗРК ближнего рубежа "Морское красное знамя-10", созданные по образцу американской системы SeaRAM, представляющей собой последний рубеж защиты эсминцев проекта "Орли Берк" (https://www.vpk-news.ru/articles/35583) на случай ракетной атаки.

В-третьих, АУГ "Ляонин" отработала защиту важного берегового объекта. В этой связи необходимо уточнить, что район учений "прикрывает" южный космодром КНР Вэньчан.

Интересно, что китайские стратеги намерены к 2030 году развернуть шесть АУГ, и план этот представляется вполне реализуемым, поскольку второй авианесущий корабль – "Шаньдун" выйдет на первые ходовые испытания уже 23 апреля во время праздничных мероприятий, приуроченных ко дню образования ВМС НОАК. На нем уже смонтированы системы ПВО, все необходимые радиолокационные станции и радиоэлектронные системы. Внешне "Шаньдун" почти неотличим от предшественника, однако известно, что китайские специалисты серьезно откорректировали внутреннюю планировку. Это позволило увеличить емкости для авиационного керосина – теперь топлива хватит на 1050 вылетов тяжелых палубных истребителей "Цзянь-15", что на 50 процентов больше по сравнению с возможностями "Ляонина".

При строительстве "Шаньдуна" в электронных СМИ КНР было много негативных отзывов, поскольку авианосцы без катапульты и с трамплинной палубой не позволяют применять тяжелые истребители с максимальной боевой нагрузкой, значит, это строительство – пустая трата ресурсов оборонного бюджета. Справедливости ради подчеркнем, что корпус "Шаньдуна" был сформирован всего за 26 месяцев. Корабль оснащен китайской версией котлотурбинных установок, скопированных с установленных на "Ляонине".

В составе ВМС НОАК – два судна обеспечения учебного процесса АУГ. Также китайские корабелы передали флоту два универсальных транспорта снабжения проекта 901 водоизмещением 45 тысяч тонн каждый. При такой поддержке перспективные АУГ ВМС НОАК получат неограниченную дальность плавания и смогут защищать национальные интересы на значительном удалении от родных берегов.

Максим Казанин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 14 (727) за 10 апреля 2018 года