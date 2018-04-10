Встретили огнем



F-16.

Источник: Global Look Press/Xinhua/Li Rui F-16.Источник: Global Look Press/Xinhua/Li Rui

Израильский налет на иранскую базу в провинции Хомс показал новые возможности сирийской ПВО

Иранские власти признали факт гибели своих военнослужащих в результате ночного ракетного удара по базе Т-4 ("Тифор") в сирийской провинции Хомс. Минобороны САР возлагает ответственность за нападение на Израиль. По мнению израильских экспертов, основной целью операции был иранский центр управления беспилотниками, расположенный на территории Т-4. Отечественные специалисты отмечают, что сирийские силы ПВО продемонстрировали возросшую боеготовность и сумели значительно ослабить удар.

В результате удара по базе Т-4 в Сирии погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также есть жертвы среди бойцов союзных этой стране формирований. Об этом сообщило иранское государственное новостное агентство FARS.

Ранее министерство обороны Сирии возложило ответственность за удар на Израиль. По данным Минобороны РФ, самолеты этой страны выпустили по Т-4 восемь управляемых ракет, из которых пять были сбиты сирийскими силами ПВО.

Представители министерства обороны Израиля отказались комментировать данную информацию.

Точных данных о разрушениях на базе нет. Однако появившиеся в соцсетях фотографии с места событий позволяют предположить, что были повреждены по меньшей мере несколько капониров.

Минобороны Израиля не комментирует ситуацию Фото: commons.wikimedia.org

Первоначально удары по аэродрому Т-4 были восприняты как новая американская агрессия, поводом для которой могли послужить появившиеся 7 апреля сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте. Но затем была опубликована информация российских военных о двух израильских F-15, действовавших из воздушного пространства Ливана.

В феврале нынешнего года авиация Тель-Авива уже пыталась наносить удары по Т-4. Тогда сирийским системам ПВО удалось уничтожить один из восьми участвовавших в операции F-16. Пилоты катапультировались и приземлились на территории Израиля. Один из них получил тяжелые травмы.

На этот раз израильтяне изменили тактику. Они провели разведку, выяснили, какие силы и средства привлекаются для ПВО базы Т-4, и выбрали безопасные рубежи пуска, считает генерал-лейтенант Александр Горьков, бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ. По его словам, сирийская ПВО действует всё более эффективно.

— Они не просто отслеживали ракеты, а обстреливали и сбивали их, — отметил Александр Горьков. — Это значит, что цели были своевременно обнаружены, комплексы приведены в боевую готовность, своевременно открыт огонь. С учетом большой скорости ракет и малых расстояний до цели времени на реакцию было крайне мало. ПВО удалось значительно ослабить израильский удар. Значит, успехи есть.

Как пояснил "Известиям" депутат сирийского парламента, ветеран нынешнего конфликта Муханнад Али аль-Хадж Али, израильские самолеты наносили удары, находясь в ливанском воздушном пространстве, чтобы избежать огня ПВО.

— Очевидно, они не осмелились зайти в сирийское небо, опасаясь систем ПВО, — сказал Муханнад Али аль-Хадж Али.

Иран разместил в Сирии большое количество войск Фото: commons.wikimedia.org

Официальный Тель-Авив не признал факт удара. Однако израильские эксперты отмечают, что у их страны есть причины для подобных акций. Иран создал в ряде районов Сирии долгосрочные военные объекты. Об этом "Известиям" рассказал старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Эфраим Кам.

— Версия о том, что именно Израиль нанес удар по сирийской военной базе, вполне логична, — отметил эксперт. — За последние три-четыре года Иран разместил в Сирии большое количество войск, в том числе из состава КСИР. Создаваемые там военные объекты расположены достаточно близко к границе и могут быть использованы в случае конфликта. Например, у иранцев на базе Т-4 пункт базирования беспилотников, в том числе ударных. Это серьезная угроза для Израиля, но ни США, ни Россия ничего не предпринимают. Нам приходится действовать самостоятельно.

В феврале, по сообщениям официальных лиц в Тель-Авиве, в израильское воздушное пространство вторгся иранский беспилотник. Израильские военные сбили летательный аппарат и атаковали базу Т-4, с которой, по их утверждениям, он взлетел. Свои действия в Сирии Тель-Авив неоднократно мотивировал усилением иранского военного присутствия в этой стране.

Николай Сурков, Анатолий Васильев