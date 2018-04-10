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Показан дизайн китайского бомбардировщика будущего

11.04.2018 Lenta.ru 239 0
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Aerospace Knowledge
Обложка журнала Aerospace Knowledge.
Источник: China-defense.blogspot.ru

На обложке китайского журнала Aerospace Knowledge разместили рисунок перспективного стратегического бомбардировщика Xian H-20, разрабатывающегося в Китае. На это обратил внимание военный блог dambiev.

Изображение может свидетельствовать о том, что командование ВВС КНР окончательно определилось с проектом самолета, поясняет автор.

Пекин официально подтвердил разработку стратегического бомбардировщика нового поколения в сентябре 2016 года. Китайские военные не раскрывают какие-либо подробности проекта, обещая показать самолет "когда-нибудь в будущем".

По мнению специалистов, H-20 может быть принят на вооружение в середине 2020-х годов. Предполагается, что он будет создан по схеме "летающее крыло" с применением стелс-технологии и, как считают в Пентагоне, сможет нести как обычное оружие, так и ядерное.

На вооружении ВВС и ВМС Китая, согласно открытым данным, имеется порядка 170 реактивных бомбардировщиков Xian H-6 различных модификаций. Этот самолет представляет собой лицензионную копию советского Ту-16, от эксплуатации которого в России отказались в 1993 году. Бомбардировщик способен нести ядерное оружие, его дальность полета составляет шесть тысяч километров, максимальная скорость — 1 050 километров в час.
10.04.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Xian H-6
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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