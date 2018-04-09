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Что покажет Россия на выставке вооружений "Дефэкспо Индия-2018"

11.04.2018 Российская газета 455 0
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Танк Т-90СМ
Танк Т-90СМ.
Источник: Gettyimages

В среду начинает свою работу выставка сухопутных и военно-морских вооружений "Дефэкспо Индия-2018". Она пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамилнад. Наша экспозиция - одна из самых крупных и интересных.

Военно-техническое сотрудничество Советского Союза, а затем и Российской Федерации с Индией имеет более чем шестидесятилетнюю историю. И мы задолго до того, как официальное Дели провозгласило в качестве основополагающего при импорте оружия и военной техники принцип "сделано в Индии", стали помогать этой стране создавать собственную оборонную промышленность. По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, Индия нередко становилась первым получателем новейших советских вооружений, опережая даже страны Варшавского договора. В частности, мы не только поставили ВВС этой страны новейшие для своего времени истребители МиГ-21ФЛ, но и наладили лицензионное производство истребителей в Индии.

Из относительно недавней истории можно вспомнить лицензионное производство Су-30МКИ, танка Т-90, совместный проект крылатой ракеты "БраМос", подготовку сборки вертолетов Ка-226.

Выпускаются в Индии и боеприпасы российской разработки. В частности, подкалиберный снаряд для 125 мм танковых пушек "Манго". Он имеет оригинальную конструкцию, которая делает его одним из лучших в мире. Корпус снаряда представляет собой полую трубку, внутри которой располагаются бронебойный демпфер и два сердечника из сплава вольфрама, железа и никеля. Поверхности сердечников и корпуса разделены специальной рубашкой из легкоплавкого металла, благодаря которой бронебойные элементы прочно удерживаются на своем месте при перевозке, выстреле и в полете. При попадании в цель рубашка плавится, сердечники не расходуют энергию на отделение от корпуса и пробивают даже лобовую броню всех современных танков.

Разработаны эти боеприпасы одним из предприятий, входящих в концерн "Техмаш", экспозиция которого на открывающейся выставке одна из самых ярких. В частности, интерес потенциальных покупателей уже вызывает неуправляемая авиационная ракета С-80ОФП. Это достаточно новая российская разработка, на сегодняшний день по эффективности действия, эксплуатационной надежности и безопасности ракета С-80ОФП аналогов в мире не имеет. Впервые за рубежом экспонируется новое семейство взрывателей для артиллерийских снарядов различных калибров, систем залпового огня и торпед.

Естественно, в центре внимания будет бронетехника, предлагаемая к экспорту Уралвагонзаводом. Тем более что ее качество проверено боевыми действиями, которые идут на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Однако сенсацией выставки "Дефэкспо Индия-2018" может стать... игрушка.

УВЗ разработал достаточно уникальный ряд коллекционных моделей своих боевых машин. Они будут печататься на 3D-принтере в масштабе 1:10. Причем копии станут выпускать по реальной конструкторской документации разработчика бронетехники - нижнетагильского КБ транспортного машиностроения. Это гарантирует моделям полную аутентичность по отношению к оригиналу.

Презентация коллекции состоится в рамках выставки "Дефэкспо Индия-2018"

На стенде "Рособоронэкспорта" будет выставлена модель танка Т-90СМ, известного под именем "Прорыв", которая напечатана на принтере.

Концерн "Алмаз - Антей" в рамках своей экспозиции, занимающей 150 кв. м, представит все свои изделия, к которым проявляют интерес не только в Индии, но и на Ближнем Востоке, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо систем ПВО достаточно объемно будут демонстрироваться ракетные комплексы "Калибр" в экспортном исполнении.

Вне всякого сомнения, участие нашей страны в выставке "Дефэкспо Индия-2018" будет способствовать повышению экспортного потенциала российской оборонки.


Сергей Птичкин
09.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Индия
Польша
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
КА-226
Манго
МиГ-21
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Т-90СМ Прорыв
Компании
Алмаз-Антей
КБТМ Омск
РОЭ
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
Персоны
Михеев Александр

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