Аргентина заключила соглашение о приобретении французских патрульных кораблей типа Gowind
|
|
Как сообщила французская газета "Ouest-France", 5 апреля 2018 года министры иностранных дел Франции и Аргентины подписали межправительственное соглашение, согласно которому Аргентина должна приобрести для своих ВМС входящий сейчас в состав французского флота патрульный корабль Р725 L'Adroit типа Gowind, а также заказать постройку еще трех почти однотипных патрульных кораблей типа Gowind OPV 90 французской компании Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).
Входящий сейчас в состав ВМС Франции патрульный корабль Р 725 L'Adroit типа Gowind, планируемый к приобретению Аргентиной (с) Naval Group
Окончательный контракт оценочной стоимостью около 300 млн евро должен быть подписан Аргентиной с Kership в течении этого года. Три подлежащих постройке по нему 90-метровых патрульных корабля типа Gowind OPV 90 должны строиться для ВМС Аргентины в арсенале Naval Group (бывшей DCNS) в Лориане.
Со стороны bmpd напомним, что патрульный корабль Р 725 L'Adroit был построен в 2010-2011 годах в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан DCNS ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевается на основе ежегодных соглашений (последнее соглашение сроком на год было заключено в начале 2018 года). В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом.
Аргентина выбрала французскую Naval Group (DCNS) победителем в тендере на постройку четырех патрульных кораблей в декабре 2016 года, при чем это решение было утверждено президентом Аргентины Маурисио Макри. Конкурентами в тендере выступали испанское судостроительное объединение Navantia и китайская государственная судостроительная корпорация China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Однако после подведения итогов тендера переговоры по данном вопросу с французской стороной затянулись более чем на год, сопровождались постоянными "шатаниями" аргентинской стороны и в результате пока что воплотились лишь в межправительственное соглашение. Учитывая крайнюю нестабильность аргентинской закупочной политики и хроническое недофинансирование аргентинских вооруженных сил, нет твердой уверенности, что подписанное Аргентиной с Францией соглашение по патрульным кораблям будет в итоге претворено в реальный контракт. Кроме того, не исключено, что в конечном счете все сведется к приобретению Аргентиной одного только L'Adroit .
|
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.10.2017 Продолжение аргентинского авиационного бедлама: покупка Super Etendard еще не утверждена
13.11.2017 Объединённые Арабские Эмираты заказали французские корветы
27.10.2017 Французская Naval Group выступает за партнерство MDL по проекту будущей индийской подводной лодки
26.10.2017 Количество претендентов на строительство НАПЛ для ВМС Индии в рамках программы "Проект-75(I)" сократилось до четырех
21.07.2017 ВМС Индии начали тендер по закупке шести подводных лодок по проекту P-75(I)
10.05.2017 Минобороны Индии оценит обновленные предложения на поставку четырех ДВКД
05.04.2017 Подводный флот стран НАТО: состояние и перспективы