Аргентина заключила соглашение о приобретении французских патрульных кораблей типа Gowind

Как сообщила французская газета "Ouest-France", 5 апреля 2018 года министры иностранных дел Франции и Аргентины подписали межправительственное соглашение, согласно которому Аргентина должна приобрести для своих ВМС входящий сейчас в состав французского флота патрульный корабль Р725 L'Adroit типа Gowind, а также заказать постройку еще трех почти однотипных патрульных кораблей типа Gowind OPV 90 французской компании Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

Входящий сейчас в состав ВМС Франции патрульный корабль Р 725 L'Adroit типа Gowind, планируемый к приобретению Аргентиной (с) Naval Group

Окончательный контракт оценочной стоимостью около 300 млн евро должен быть подписан Аргентиной с Kership в течении этого года. Три подлежащих постройке по нему 90-метровых патрульных корабля типа Gowind OPV 90 должны строиться для ВМС Аргентины в арсенале Naval Group (бывшей DCNS) в Лориане.

Со стороны bmpd напомним, что патрульный корабль Р 725 L'Adroit был построен в 2010-2011 годах в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан DCNS ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевается на основе ежегодных соглашений (последнее соглашение сроком на год было заключено в начале 2018 года). В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом.

Аргентина выбрала французскую Naval Group (DCNS) победителем в тендере на постройку четырех патрульных кораблей в декабре 2016 года, при чем это решение было утверждено президентом Аргентины Маурисио Макри. Конкурентами в тендере выступали испанское судостроительное объединение Navantia и китайская государственная судостроительная корпорация China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Однако после подведения итогов тендера переговоры по данном вопросу с французской стороной затянулись более чем на год, сопровождались постоянными "шатаниями" аргентинской стороны и в результате пока что воплотились лишь в межправительственное соглашение. Учитывая крайнюю нестабильность аргентинской закупочной политики и хроническое недофинансирование аргентинских вооруженных сил, нет твердой уверенности, что подписанное Аргентиной с Францией соглашение по патрульным кораблям будет в итоге претворено в реальный контракт. Кроме того, не исключено, что в конечном счете все сведется к приобретению Аргентиной одного только L'Adroit .