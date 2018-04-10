Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Аргентина заключила соглашение о приобретении французских патрульных кораблей типа Gowind

11.04.2018 bmpd.livejournal.com 173 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщила французская газета "Ouest-France", 5 апреля 2018 года министры иностранных дел Франции и Аргентины подписали межправительственное соглашение, согласно которому Аргентина должна приобрести для своих ВМС входящий сейчас в состав французского флота патрульный корабль Р725 L'Adroit типа Gowind, а также заказать постройку еще трех почти однотипных патрульных кораблей типа Gowind OPV 90 французской компании Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

Входящий сейчас в состав ВМС Франции патрульный корабль Р 725 L'Adroit типа Gowind, планируемый к приобретению Аргентиной (с) Naval Group

Окончательный контракт оценочной стоимостью около 300 млн евро должен быть подписан Аргентиной с Kership в течении этого года. Три подлежащих постройке по нему 90-метровых патрульных корабля типа Gowind OPV 90 должны строиться для ВМС Аргентины в арсенале Naval Group (бывшей DCNS) в Лориане.

Со стороны bmpd напомним, что патрульный корабль Р 725 L'Adroit был построен в 2010-2011 годах в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан DCNS ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевается на основе ежегодных соглашений (последнее соглашение сроком на год было заключено в начале 2018 года). В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом.

Аргентина выбрала французскую Naval Group (DCNS) победителем в тендере на постройку четырех патрульных кораблей в декабре 2016 года, при чем это решение было утверждено президентом Аргентины Маурисио Макри. Конкурентами в тендере выступали испанское судостроительное объединение Navantia и китайская государственная судостроительная корпорация China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Однако после подведения итогов тендера переговоры по данном вопросу с французской стороной затянулись более чем на год, сопровождались постоянными "шатаниями" аргентинской стороны и в результате пока что воплотились лишь в межправительственное соглашение. Учитывая крайнюю нестабильность аргентинской закупочной политики и хроническое недофинансирование аргентинских вооруженных сил, нет твердой уверенности, что подписанное Аргентиной с Францией соглашение по патрульным кораблям будет в итоге претворено в реальный контракт. Кроме того, не исключено, что в конечном счете все сведется к приобретению Аргентиной одного только L'Adroit .
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Испания
Китай
Франция
Компании
CSIC
DCNS
Navantia

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 08:03
  • 85
Сотни погибших в сетях
  • 11.04 07:54
  • 5
Зюганов прокомментировал планируемое сокращение расходов на ВПК
  • 11.04 06:57
  • 19
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 11.04 06:43
  • 1
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 06:22
  • 2
Приключенческую ленту "Танки" показали военнослужащим в Сирии
  • 11.04 06:12
  • 3
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 11.04 06:10
  • 1
Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному
  • 11.04 05:28
  • 6640
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.04 03:53
  • 1408
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 03:40
  • 1
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
  • 11.04 03:19
  • 1
Самолет на $20 млрд
  • 11.04 03:00
  • 1
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
  • 11.04 02:07
  • 94
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 10.04 23:44
  • 3
Узбекистан готовится вернуться в ОДКБ: в одну реку в третий раз
  • 10.04 22:12
  • 3
Главный договор России и США: кто нарушит первым
другие обсуждаемые темы