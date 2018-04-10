Редкие элементы



Редкоземельные металлы.

Источник: vpk-news.ru Редкоземельные металлы.Источник: vpk-news.ru

Зависимость России от импорта стратегического сырья усиливается

Похоже, редкоземельные металлы и ряд других видов высокоценного стратегического сырья едва ли не обречены на экспорт? Такой прогноз видится из заявления главы Росгеологии Романа Панова: "В 2017-м полиметаллическая группа продемонстрировала стопроцентный прирост добычи. Но в условиях сокращения программы финансирования на 10–15 процентов от плановых значений 2014 года приходится делать акцент на наиболее ликвидных металлах, у которых наибольший экспортный потенциал, например это золото, алмазы. На эту группу приходится до 70–75 процентов от общего объема финансирования".

“Если на Ближнем Востоке – нефть, то в Китае – редкоземельные элементы, заявил Дэн Сяопин”

Стратегическое значение редкоземельных металлов и смежных с ними видов сырья (РЗМС) для ОПК очевидно. Но из-за стартовавших с середины 2014-го бюджетных корректировок, завершения коих не предвидится и в среднесрочной перспективе, федеральная подпрограмма "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов на период до 2020 года", входящая в госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности до 2020 г.", будет реально выполнена наполовину, максимум на 60 процентов.

Усиление же антироссийских санкций, предусматривающее в том числе ухудшение условий импорта современных технологий и оборудования (а в сфере добычи и переработки РЗМС наша зависимость достигает 80%), понизит реальный уровень выполнения этого документа до 40, а то и до 25 процентов. Таковы прогнозы недавней конференции в ВИАМе, а также экспертов Геологической службы США, Министерства природных и земельных ресурсов КНР.

Подпрограмма предусматривает, напомним, доведение самообеспечения страны по РЗМС и продуктами переработки минимум до 70 процентов. В то же время она содержит неопределенности как в финансовой базе, так и в конечных производственных параметрах. В том числе и потому, что многие обозначенные показатели – это экспертные (прогнозные) оценки.

Так или иначе в упомянутой подпрограмме реальная ситуация охарактеризована объективно: российский потенциал в области добычи и переработки соответствующего сырья "достаточно высок, что определяется значительной минерально-сырьевой базой и наличием действующего производственного РЗМ-комплекса". Но там же отмечаются "отсутствие действующих производств глубокой переработки РЗМ-сырья с высокой добавленной стоимостью (индивидуальные оксиды РЗМ, металлы и сплавы), технологическое отставание от КНР, США, Канады, Бразилии и других производителей, значительное сокращение научного потенциала в области добычи, переработки и использования РЗМ, низкий уровень добычи РЗМ и некоторых РМ (ниобий, бериллий, литий и др.)".

Кто докатился, кто воспрял

В отличие от 25 последних советских лет, когда доля импорта в совокупном объеме потребления РЗМС и продуктов их переработки не превышала 25 процентов, к настоящему времени этот показатель по РФ превышает 75 процентов. Одна из причин – потеря производственно-сырьевой базы в других союзных республиках, на которую приходилось до трети объема общего выпуска этой продукции. И хотя РФ, по оценкам ЮКТАД, ЮНИДО и Геологической службы США, располагает примерно четвертью общемировой сырьевой базы по РЗМ, доля страны в мировой табели о рангах по добыче и переработке РЗМС к настоящему времени составляет менее 10 процентов. И это против 13–15 процентов в СССР, где отрасль активно развивалась еще с середины 30-х годов. Причем уже тогда с акцентом на переработку сырья.

Фото: news.ykt.ru

Спад начался в середины 80-х, когда резко ускорилось падение производства и сбыта в высокотехнологичных отраслях, особенно в "оборонке". Но уже с начала того десятилетия рос импорт полуфабрикатов и готовой РЗМС-продукции из КНР, "братских" и развивающихся стран. Известные политические изменения и очевидные экономические последствия второй половины 80-х годов, особенно для ВПК и "двойных" производств, лишь усилили вышеупомянутый тренд ("Рудный выбор"). А КНР, где государство с начала 70-х прямо и косвенно стимулирует поэтапное индустриальное освоение РЗМС-сектора, уже к концу 90-х годов выдвинулась на первые роли по производству и экспорту этой продукции. За последние 20 лет объемы ее выпуска и экспорта выросли более чем вдвое. И на мировом рынке доля КНР к 2018 году превысила 60 процентов против 15 в начале 90-х. Причем минимум половина китайского экспорта этого профиля приходится на Россию. Доля КНР в поставках РЗМС в нашу страну из-за рубежа превышает 75 процентов. Уровень освоенности сырьевой базы в КНР по РЗМС сегодня оценивается более чем в 70 процентов против 30–35 процентов в РФ.

По многим оценкам, КНР осваивает до трети промышленных запасов РЗМС в Африке и около 15 процентов – в Центральной и Южной Америке, почти столько же в Канаде, а также в Австралии и Океании, около 25 процентов – в Южной, Юго-Восточной Азии и на Среднем Востоке. И это притом что промышленные запасы КНР по РЗМС ныне достигают 40 процентов от общемировых.

Основные области использования РЗМС – производство магнитов, аккумуляторных и им подобных сплавов, катализаторов для глубокой переработки промышленного и энергетического сырья, изготовление элементов для электроники, станко- и приборостроения, телекоммуникаций, производства оптоволоконных изделий. Очевидно, что РЗМС остается крайне востребованной продукцией и в "оборонке", "двойных" секторах. Отрасль закономерно все активнее развивается в Австралии, Бразилии, Вьетнаме, Индии, Малайзии, ЮАР и других странах на базе крупных местных ресурсов и долгосрочных концессий в Африке, Центральной и Южной Америке. По имеющимся данным, такие концессии западных, китайских и индийских компаний планируются или уже действуют в семи странах постсоветского зарубежья.

Что имеем – продаем

Пока единственный действующий источник РЗМ-сырья в нашей стране – лопаритовые руды в Мурманской области. Получаемый на Ловозерском ГОКе концентрат поступает на гидрометаллургическую переработку на Соликамский магниевый завод (Пермский край), но почти весь готовый продукт направляется на экспорт. Что касается, например, ниобия и смежного тантал-ниобия, в его промышленных запасах доля Бразилии достигает 50 процентов, РФ – около 15 процентов, КНР – 10 процентов. В производстве же основного продукта его переработки – феррониобия, широко востребованного в основном в ОПК и "двойных" отраслях, доминирует опять-таки Бразилия (свыше 60%).

В РФ основные запасы этого сырья в труднодоступных районах Восточной Сибири и Северного Урала. Упомянутый Соликамский магниевый завод, производитель оксида ниобия из лопарита, основную часть этой продукции экспортирует. А добывается и обогащается ниобиевое сырье пока только вышеупомянутым Ловозерским ГОКом. В то же время РФ импортирует до 70 процентов потребляемого феррониобия, в растущих объемах производимого и в странах-импортерах тантал-ниобиевого сырья. С литием схожая ситуация. Хотя в промышленных мировых запасах доля РФ составляет почти 15 процентов, его добыча у нас фактически прекращена с начала 90-х годов. А сырье и полуфабрикаты из него уже традиционно ввозятся из КНР, Чили, Бразилии, Боливии. Главные потребители – Красноярский химико-металлургический завод и Новосибирский завод химконцентратов.

Аналогичная ситуация со смежным сырьевым продуктом – бериллием. Доля России в его общемировых запасах – свыше 40 процентов. Крупные промышленные объемы этой продукции ныне обеспечивает Ульбинский металлургический завод в Казахстане, контролируя к настоящему времени около 20 процентов мирового рынка. В постсоветской России бериллиевое сырье почти не производится.

В начале 2010-х корпорацией "Металлы Восточной Сибири" вместе с Роснано и Томским политехническим университетом заявлялось о проекте восстановления добычи на Ермаковском месторождении (Бурятия), прерванной в 1988 году, с производительностью по руде в 25–30 тысяч тонн в год. Но точные сроки реализации проекта официально не объявлены. Россия ввозит почти весь ассортимент бериллиевой продукции, при этом из Китая – свыше трети. Кстати, в ОПК и "двойных" отраслях сосредоточено минимум 35 процентов спроса на нее.

Еще 40 лет назад Китай осознал, какими богатствами располагает, и начал быстро развивать добычу РЗЭ. Как заявил в 1991 году Дэн Сяопин, если на Ближнем Востоке – нефть, то в Китае – редкоземельные элементы.

Увеличение производственных мощностей по РЗЭ стало возможным только благодаря значительной и постоянной поддержке правительства – по сути госсубсидиям. Это позволило даже нерентабельным компаниям экспортировать РЗЭ по искусственно низким ценам. И вскоре большая часть некитайских производителей РЗЭ, включая американцев, была вынуждена полностью выйти из бизнеса.

Ныне многие страны начали осознавать, что расчет на поставку РЗЭ исключительно из Китая противоречит их национальным интересам. Настала пора задуматься над этим и нам.

Справка ВПК

РЗМС широко используются в производственной цепочке среднего-высокого переделов (полуфабрикат-готовая продукция) в ОПК и отраслях двойного назначения.

Главные сферы производственного применения РЗМС

Лантан (La) – гибридные двигатели, сплавы легких и др. металлов

Тербий (Tb) – постоянные магниты и изделия с магнитными свойствами

Церий (Се) – автокатализаторы, сплавы различных металлов

Диспрозий (Dy) – магниты и гибридные двигатели

Празеодимий (Pr) – магниты

Эрбий (Er), Неодим (Nd) – автокатализаторы, жесткие диски для лэптопов, гибридные техника и топливо

Иттрий (Y) – красный цвет, флуоресцентные лампы, ферросплавы

Самарий (Sm) – магниты и магнитосодержащие изделия

Гольмий (Но) – лазерная техника и ее комплектующие, цветное высокопрочное стекло

Европий (Eu) – инфракрасное излучение, красный цвет для телевизионных, компьютерных, др. мониторных экранов

Тулий (Tu) – рентгеновская/лазерная техника

Лютеций (Lu) – катализаторы ракетного и традиционного топлива

Иттербий (Yb) – лазерная техника с комплектующими, металлосплавы

Гадолиний (Gd) – магниты, теле- и радиолокация, навигационные устройства

Кобальто-самарий (Cо-Sm) – создание сильных магнитов, аэрокосмическое оборудование, приборы для измерения энергоемкости, "пальчиковые" и др. миниатюрные электронные устройства, устройства для удержания плазмы, магнитные подшипники, акустическая техника

Железо-бор (Fe-B) – компоненты изделий электротехники и электроники

Бериллий (Ве) – отражатели и замедлители нейтронов, в смеси с альфа-радионуклидами – ампульные нейтронные источники

Тантал (Та), его изотопы, оскиды, карбиды и бериллиды – сверхпроводящие элементы (криотроны и др.), жаропрочные сплавы, бронетехника, поглотители/источники гамма-излучения, электролитические конденсаторы, форсунки/сопла ракет, технологии ударно-поворотного бурения

Гафний (Hf) – компоненты атомного оружия с минимальным радиоактивным заражением, регулирующие стержни атомных реакторов; метастабильный изомер гафния – лазерная техника

Совместно цирконий (Zr) и гафний (Hf) – новый класс высокопрочных композитов и полимеров

Литий (Li), его оксиды и изотопы – лазерная и рентгеновская техника (в том числе дефектоскопия), смешанные полимеры, высокопрочные алюминийсодержащие сплавы, аноды химических источников тока, полупроводники для термопреобразователей

На основе Nd, Y, Sm, Er, Eu и Fe-B получают высокопрочные сплавы с рекордно высокими магнитными свойствами (прежде всего это высокие намагничивающая и коэрцитивная силы) для создания постоянных магнитов сверхбольшой мощности. Монокристаллические соединения большинства видов РЗМС применяются для создания лазерных, других оптико-активных и нелинейных элементов в военной и "двойной" оптоэлектронике.

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 14 (727) за 10 апреля 2018 года