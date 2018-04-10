В полет по накатанной



Самолет Ил-96 в цехе окончательной сборки.

Источник: Марина Лысцева / ТАСС Самолет Ил-96 в цехе окончательной сборки.Источник: Марина Лысцева / ТАСС

Будущее пассажироперевозок за Ил-96 и Л-410

На совместном заседании Экспертного совета при Комитете ГД по экономической политике и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России директор профильного департамента Минпромторга Равиль Хакимов изложил основные направления работы отрасли в ближайшие годы. Сенсаций не прозвучало.

Основные проекты Госпрограммы развития авиационной промышленности в части самолетостроения – это МС-21, SSJ 100 и его дальнейшее развитие SSJ 75, Ил-114, Ил-96-400М, Л-410 и широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который предстоит построить в содружестве с КНР. В вертолетостроении все закручивается на сертификационные мероприятия с Ми-38, Ка-62, Ми-171А2 и "Ансат".

МС-21 находится в завершающей стадии. Окончание его сертификационных испытаний запланировано на 2019 год. До этого предстоит совершить около тысячи полетов на четырех воздушных судах. Пока МС-21 сертифицируется с двигателями Pratt & Whitney, но с 2019-го в работу включится отечественный ПД-14.

“На площадях Уральского завода гражданской авиации организовано сборочное производство самолета Л-410 с последующей локализацией”

Ил-114-300 в настоящее время находится в стадии разработки на базе предыдущих версий – Ил-114 и Ил-114-100. Он призван заменить на местных и региональных воздушных линиях такие машины, как ATR-72, ATR-42 и Bombardier Q400. На него будет устанавливаться двигатель ТВ-7-117СТ, который сейчас сертифицируется. Он мощнее, чем ТВ-7-117СМ, что позволит обеспечить более короткие взлет и посадку. Серийное производство двигателя ожидается к 2023 году.

Во исполнение указаний президента РФ проводится работа по модернизации Ил-96. На базе модификации Ил-96-300 в течение трех лет, из которых полтора года уже прошли, должен быть создан дальнемагистральный Ил-96-400М. Он рассчитан на 350 мест в двухклассной компоновке (326 эконом и 24 бизнес). На него ставятся двигатели ПС-90А1, потому по удельному расходу топлива машина несколько проигрывает зарубежным аналогам, но это единственный на сегодня российский проект, который в случае введения жесткого санкционного режима и прочих неприятностей способен обеспечить массовую перевозку пассажиров на территории страны.

Решение о создании широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета было принято в 2014 году, долго оформлялось, но в 2017-м ОАК и COMAC создали совместное предприятие CRAIC. Уже определен облик самолета, изучены рыночные потребности и конкурентоспособность. В размерности он будет от 250 до 320 мест, двигателем для этой машины станет перспективный ПД-35.

Согласно поручению президента РФ на площадях Уральского завода гражданской авиации организовано сборочное производство самолета Л-410 с последующей локализацией согласно политике импортозамещения. К 2020 году она должна составить не менее 70 процентов, но уже сейчас бортовое и радиолокационное оборудование для самолетов, производимых для Минобороны, разработано и изготавливается российским поставщиком – РПКБ. На очереди установка отечественного двигателя ВК-800 и нашей же мотогондолы. По сути Л-410 полностью импортозаместим. Планируются работы по увеличению дальности этой машины с 1500 до 2500 километров.

В развитии вертолетной техники одна из важнейших задач – ее адаптация для эксплуатации в арктических условиях. Заказчики наиболее заинтересованы в машинах среднего класса со взлетной массой до 10 тонн. Это Ми-17, Ми-8 с модификациями, в перспективе – Ми-38. "Вертолеты России" ведут активную работу и уже в этом году мы получим расширение границ сертификата в части минусовых температур. Другим востребованным для работы в условиях Крайнего Севера типом являются машины со взлетной массой до девяти тонн. В настоящий момент у нас такие отсутствуют, потому потенциальные заказчики планируют использовать AgustaWestland AW189. В перспективе – в случае соответствия реальных характеристик заявленным – можно в этом сегменте рассматривать вертолет Ка-62, сертификационные испытания которого должны быть завершены в ближайшее время.

Хорошие перспективы имеет производство малых вертолетов со взлетной массой до четырех тонн – "Ансат" и Ка-226. Сейчас эти модели совершенствуются и модернизируются.

В программе развития санитарной авиации наиболее широко используются "Ансат" и Ми-8, патронируемые Минздравом РФ. 29 машин уже поставлены, 31 – в планах.

Ведутся работы по модернизации бортового радиоэлектронного оборудования. Создается новая аппаратура, построенная на основе интегральной модульной авионики, позволяющая наращивать функции в зависимости от конкретных требований. Разработки уже внедряются в МС-21 и будут применяться в SSJ 75.

Алексей Песков

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 14 (727) за 10 апреля 2018 года