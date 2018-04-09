В РКС подписано соглашение о сотрудничестве правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос»



Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «РОСКОСМОС» и Мэрией Москвы подписали Генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь Комаров и Мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: http://spacecorp.ru/ Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «РОСКОСМОС» и Мэрией Москвы подписали Генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь Комаров и Мэр Москвы Сергей Собянин.Источник: http://spacecorp.ru/

Госкорпорация «РОСКОСМОС» и Мэрия Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь КОМАРОВ и Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН в ходе визита в «Российские космические системы» (РКС, входит Госкорпорация «РОСКОСМОС»).

Соглашение предполагает сотрудничество Госкорпорации и столичных властей в развитии науки и инноваций, создании новых высокотехнологических рабочих мест, популяризации инженерных профессий и социальной поддержке молодых специалистов.

Игорь КОМАРОВ и Сергей СОБЯНИН договорились совместно создавать на базе организаций ракетно-космической промышленности Москвы инновационные кластеры, инжиниринговые комплексы, технопарки и центры молодежного инновационного творчества.

Генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь КОМАРОВ: «На основе нашего соглашения, уверен, государственные органы, представители научного сообщества и промышленности будут взаимодействовать еще более эффективно, что позволит нам внести свой вклад в создание высокотехнологичной, инновационной и конкурентноспособной экономики России».

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: «Соглашение придаст новый импульс процессу создания высокотехнологичных рабочих мест в Москве, а также будет способствовать популяризации инженерных профессий среди школьников и молодежи».

Одним из направлений практического взаимодействия сторон уже в ближайшее время станет применение на территории Москвы сервисов на основе данных, получаемых космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и спутниковой группировки ГЛОНАСС. Созданные специалистами РКС решения позволят повысить эффективность управления жилищно-коммунальным хозяйством, экологическим мониторингом, градостроительной политикой и транспортом.

Еще одним направлением сотрудничества сторон станет совместная работа по популяризации достижений ракетно-космической промышленности с целью привлечения наиболее компетентных и подготовленных молодых специалистов и поднятия престижа инженерных профессий.

В Москве работают 32 предприятия ракетно-космической промышленности, входящие в состав Госкорпорации «РОСКОСМОС».