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В РКС подписано соглашение о сотрудничестве правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос»

09.04.2018 АО «Российские космические системы» 209 0
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Комаров и Собянин
Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «РОСКОСМОС» и Мэрией Москвы подписали Генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь Комаров и Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник: http://spacecorp.ru/

Госкорпорация «РОСКОСМОС» и Мэрия Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь КОМАРОВ и Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН в ходе визита в «Российские космические системы» (РКС, входит Госкорпорация «РОСКОСМОС»).


Соглашение предполагает сотрудничество Госкорпорации и столичных властей в развитии науки и инноваций, создании новых высокотехнологических рабочих мест, популяризации инженерных профессий и социальной поддержке молодых специалистов.

Игорь КОМАРОВ и Сергей СОБЯНИН договорились совместно создавать на базе организаций ракетно-космической промышленности Москвы инновационные кластеры, инжиниринговые комплексы, технопарки и центры молодежного инновационного творчества.


Генеральный директор РОСКОСМОСА Игорь КОМАРОВ: «На основе нашего соглашения, уверен, государственные органы, представители научного сообщества и промышленности будут взаимодействовать еще более эффективно, что позволит нам внести свой вклад в создание высокотехнологичной, инновационной и конкурентноспособной экономики России».


Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: «Соглашение придаст новый импульс процессу создания высокотехнологичных рабочих мест в Москве, а также будет способствовать популяризации инженерных профессий среди школьников и молодежи».


Одним из направлений практического взаимодействия сторон уже в ближайшее время станет применение на территории Москвы сервисов на основе данных, получаемых космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и спутниковой группировки ГЛОНАСС. Созданные специалистами РКС решения позволят повысить эффективность управления жилищно-коммунальным хозяйством, экологическим мониторингом, градостроительной политикой и транспортом.


Еще одним направлением сотрудничества сторон станет совместная работа по популяризации достижений ракетно-космической промышленности с целью привлечения наиболее компетентных и подготовленных молодых специалистов и поднятия престижа инженерных профессий.


В Москве работают 32 предприятия ракетно-космической промышленности, входящие в состав Госкорпорации «РОСКОСМОС».
09.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Собянин Сергей
Проекты
ГЛОНАСС

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