Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех поставит 200 легких самолетов для нужд региональной авиации

09.04.2018 Ростех 294 0
0
Понравилась новость?
 0
ТВС-2ДТС
Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.
Источник: Comet / aviaforum.ru

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга “Вертолеты России” (входит в Госкорпорацию Ростех) и якутская авиакомпания “Полярные авиалинии” подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов малой авиации ТВС-2ДТС. Первую партию предприятие планирует передать в 2021 году.


Подписи под документом поставили управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых и генеральный директор авиакомпании “Полярные авиалинии” Александр Тарасов. Контракт был заключен в рамках соглашения об организации местных воздушных линий, которое на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали холдинг “Вертолеты России”, Минпромторг РФ, Минтранс РФ, а также республики Бурятия и Саха (Якутия). В соответствии с соглашением, подписанным в Сочи, У-УАЗ в период с 2021 по 2025 годы должен поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин.


"Сегодня совместно с партнерами мы вышли на новый уровень реализации проекта ТВС-2ДТС и можем приступать к подготовке производства, однако предстоит еще много работы. И здесь для нас очень важна поддержка со стороны федерального центра и региональных властей. Мы рассчитываем на содействие Минпромторга России для завершения опытно-конструкторских работ и сертификации самолета. Другая важная задача - привлечь возможности Минтранса России и местных властей для создания и развития механизмов субсидирования региональных вертолетных перевозок", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


ТВС-2ДТС – легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С.А.Чаплыгина в качестве замены используемым сегодня региональной авиацией Ан-2. Его планируется использовать для повышения транспортной доступности населения, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Самолет будет производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе.
09.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
У-УАЗ
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 20:19
  • 1
Украинские танки получат новую динамическую защиту
  • 09.04 20:17
  • 7
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 09.04 20:15
  • 1
Новые винтовки американских морпехов признали клонами советских РПК
  • 09.04 19:56
  • 6583
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.04 19:33
  • 4
России "солдаты удачи" не нужны
  • 09.04 19:22
  • 1
Украина через Европу колонизирует Луну
  • 09.04 19:14
  • 82
Сотни погибших в сетях
  • 09.04 18:42
  • 1
Япония вступает в новую битву за океан
  • 09.04 16:43
  • 1
Украинская армия получает приобретенные через Польшу боевые машины пехоты БМП-1АК
  • 09.04 16:13
  • 28
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 09.04 14:44
  • 2
США предлагают Словакии истребители F-16V – DSCA
  • 09.04 13:57
  • 1
Озвучены характеристики системы ПВО С-500 "Прометей"
  • 09.04 13:00
  • 12
Т-95 "Абрамскапут" может поделиться с "Арматой" 152-мм пушкой
  • 09.04 12:27
  • 3
Боевые машины поддержки танков БМПТ на репетиции Парада Победы в Алабино
  • 09.04 11:15
  • 1
Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер
другие обсуждаемые темы