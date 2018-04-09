Ростех поставит 200 легких самолетов для нужд региональной авиации



Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.

Источник: Comet / aviaforum.ru Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.Источник: Comet / aviaforum.ru

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга “Вертолеты России” (входит в Госкорпорацию Ростех) и якутская авиакомпания “Полярные авиалинии” подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов малой авиации ТВС-2ДТС. Первую партию предприятие планирует передать в 2021 году.

Подписи под документом поставили управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых и генеральный директор авиакомпании “Полярные авиалинии” Александр Тарасов. Контракт был заключен в рамках соглашения об организации местных воздушных линий, которое на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали холдинг “Вертолеты России”, Минпромторг РФ, Минтранс РФ, а также республики Бурятия и Саха (Якутия). В соответствии с соглашением, подписанным в Сочи, У-УАЗ в период с 2021 по 2025 годы должен поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин.

"Сегодня совместно с партнерами мы вышли на новый уровень реализации проекта ТВС-2ДТС и можем приступать к подготовке производства, однако предстоит еще много работы. И здесь для нас очень важна поддержка со стороны федерального центра и региональных властей. Мы рассчитываем на содействие Минпромторга России для завершения опытно-конструкторских работ и сертификации самолета. Другая важная задача - привлечь возможности Минтранса России и местных властей для создания и развития механизмов субсидирования региональных вертолетных перевозок", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

ТВС-2ДТС – легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С.А.Чаплыгина в качестве замены используемым сегодня региональной авиацией Ан-2. Его планируется использовать для повышения транспортной доступности населения, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Самолет будет производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе.