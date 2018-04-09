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Предприятие Техмаша сэкономило 24 млн.рублей, применив новаторские идеи

09.04.2018 АО "НПК "ТехМаш" 174 0
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Источник: http://www.optimum-lab.ru/

Рацпредложения работников POZIS(входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) позволили снизить трудоемкость на 31,4 тыс. нормо-часов, сэкономить 234437 квт электроэнергии, 31.3 тонны материалов, а сумма экономии от использования объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений в 2017 году превысила 24 млн. рублей. Об этом специалисты предприятия рассказали участникам Х образовательного форума молодых рационализаторов и изобретателей республики Татарстан в рамках посещения производственных площадок POZIS.


В этом году в форуме, проведенном при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана, приняли участие молодые сотрудники предприятий Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска и Бугульмы. Их идеи и изобретения оценивали представители патентных служб и Общества изобретателей и рационализаторов РТ.


Более 40 участников форума, представляющих компании «Татнефть», «КАМАЗ», «Казанский вертолетный завод», «Казаньоргсинтез», «Газпром трансгаз Казань», «Татэнерго», «Нижнекамскнефтехим» и др., посетили холодильное, кузнечное и инструментальное производства POZIS. Молодые рационализаторы и изобретатели познакомились с полным циклом производства холодильников: от идеи, создания инструмента и оснастки, внедрения собственных автоматизированных линий – и до финального этапа сборки и нанесения художественной росписи.


На производственных площадках POZIS они обсудили вопросы перспективы развития рационализаторства и изобретательства в Татарстане, механизмы эффективного развития этого направления на предприятиях республики, а также вопросы интеллектуальной собственности.
09.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАМАЗ
КВЗ
ПОЗИС
Техмаш НПК

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