УЗГА заменит зарубежные двигатели для L-410 на российские



Макет двигателя ВК-800С на стенде УЗГА на Международном двигателестроительном форуме (МДФ-2018).

Источник: ATO.ru Макет двигателя ВК-800С на стенде УЗГА на Международном двигателестроительном форуме (МДФ-2018).Источник: ATO.ru

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет выпускать двигатели ВК-800С, предназначенные для применения в составе двухдвигательной силовой установки на турбовинтовых самолетах L-410UVP-E20, а также в составе силовых установок других легких самолетов. Разработкой проекта в рамках программы импортозамещения занимается обособленное подразделение предприятия в Санкт-Петербурге. Заказчиком выступает Минпромторг России.

Инженер-конструктор I категории обособленного подразделения УЗГА в Санкт-Петербурге Андрей Мелехин на Международном двигателестроительном форуме (МДФ-2018) рассказал ATO.ru, что сейчас уже ведется производство опытных экземпляров ВК-800С и к концу мая должны быть собраны три опытных образца. Их сборкой занимается научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины" (НПЦ "ЛКТ", Московская область), на его же базе летом этого года планируется начать стендовые испытания двигателей, чтобы осенью выйти на летные испытания.

Получить сертификат типа на ВК-800С в УЗГА ожидают в 2020 г. Серийное производство двигателей планируется развернуть на НПЦ "ЛКТ". На вопрос корреспондента ATO.ru, почему для этого было выбрано предприятие, специализирующееся на производстве лопаток компрессора для авиационных двигателей, Мелехин ответил, что в "ЛКТ" сейчас осваивают новое производство: "Они из всей нашей кооперации делают детали роторов, т. е. это все лопатки турбины, само центробежное колесо, диффузор. Производство лопаток — уже достаточно высокотехнологичный процесс. И сделать на этом производстве что-то еще — гораздо проще".

Он также добавил, что в производстве двигателей ВК-800С стоит задача использовать 100% российских комплектующих. Помимо "ЛТК" часть агрегатов для ВК-800С делают "Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы", "Металлист — Самара", Омское моторостроительное конструкторское бюро, УНПП "Молния" и другие российские предприятия.

Начать серийное производство двигателей ВК-800С на УЗГА намерены сразу после прохождения сертификации. По словам Мелехина, уже есть заказ на два самолета L-410UVP-E20 с новыми двигателями российского производства от Минпромторга.

Ранее на УЗГА, где была локализована сборка чешских региональных самолетов L-410, говорили о том, что в дальнейшем уровень локализации производства этих ВС должен стать выше 50%, в частности, благодаря замене двигателей и бортового оборудования. Сейчас в России эксплуатируются самолеты L-410UVP-E20 с моторами М601 и H80 компании GE Aviation Czech (бывшее чешское моторостроительное предприятие Walter, приобретенное в 2008 г. американской компанией GE Aviation — подразделением корпорации General Electric).

Двигатель ВК-800С — это турбовинтовая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-800В, разработкой которого занимается "ОДК-Климов" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации). Исполнительный директор предприятия Александр Ватагин рассказал журналистам, что для самолетной версии двигателя "ОДК-Климов" делает конструкторскую документацию. ВК-800С предназначается для многоцелевых самолетов грузоподъемностью 1000–1500 кг.

Сравнение ВК-800С с аналогичными двигателями зарубежного производства (согласно данным УЗГА)

Двигатель М601F H80-200 ВК-800С Мощность взлетная, л. с. 789 812 812 Мощность взлетная, л. с., модификации двигателя – 850 900 Удельный расход топлива, кг/э. л. с. · ч 0,287 0,269 0,243 Масса сухая, кг 191 186 170 Габаритные размеры, L/B/H, (D), мм 1675/590/650 1675/590/650 1635/551/642 Ресурс межремонтный, ч 3000 3600 3000, перевод на ЭТС

Евгения Коляда