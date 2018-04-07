"Воздух!" США интегрируют Patriot и THAAD 3.0 для совершенствования ПВО-ПРО

Американское военное ведомство озаботилось тестированием системы ПВО-ПРО на своей территории. Так, возможности объединения систем Patriot и THAAD обсуждалась Агентством по противоракетной обороне в Нью-Мексико.

Было заявлено, что необходимо связать две системы различного функционала, чтобы повысить эффективность противоракетной защиты ключевых военных и гражданских объектов как на территории США, так и за их пределами.

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Из материалов упомянутого агентства:

Связывание систем в единое целое имеет решающее значение для создания более эффективного, многоуровневого подхода к противовоздушной и противоракетной обороне и может способствовать развитию будущей системы командования и управления армией в Афганистане, Интегрированной системы противоракетной обороны - IBCS.

Известно о том, что было осуществлено тестирование нового программного обеспечения THAAD 3.0. Тестирование интегрированной системы производилось без реальных пусков – с помощью компьютерного моделирования перехвата ракеты.

Нужно напомнить, что несколько дней назад по меньшей мере две ракеты американского комплекса "Пэтриот" в Саудовской Аравии прошли мимо целей (ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена). Тогда одна из ракет системы Patriot при взлёте неожиданно развернулась и ударила буквально в сотне метров от пусковой установки. Было заявлено, что один человек погиб, ещё три человека получили тяжёлые ранения.