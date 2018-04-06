Танки "укроются" стреляющими "Ветровками"



Танк "Меркава".

Источник: Flickr Танк "Меркава".Источник: Flickr

Комплексы активной защиты радикально изменили подход к обеспечению живучести боевых машин

Толщина и качество брони, конечно же, имеют основополагающее значение для защиты танков. Но наращивать ее бесконечно невозможно. Поэтому разработчики всего мира вынуждены были приступить к созданию систем защиты танков совершенно нового типа - комплексов активной защиты.

РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ ЗАЩИТЫ ТАНКОВ

Комплекс активной защиты (КАЗ) бронетехники, разработанный в Израиле, на иврите именуется "Меиль руах", в переводе на русский – "Ветровка" или "Дождевик" (английское название Trophy – "Трофей"). Эта защитная система представляет собой специальные устройства для уничтожения вражеских снарядов и противотанковых ракет. Совмещенные с радиолокационной системой, такие устройства в случае обнаружения приближающегося к танку боеприпаса (например, противотанковой ракеты) дают команду на отстрел заряда, взрывающегося при сближении с этим боеприпасом. Важно отметить, что израильская "Ветровка" уничтожает противотанковую ракету без разлета осколков. Так что пехота, наступающая под прикрытием бронетехники, от взрыва отстрелянного заряда и ракеты не пострадает.

Фактически "Ветровка", обнаруживающая приближающийся к танку боеприпас (ПТУР, гранаты РПГ, снаряды), – это первый шаг в новом направлении развития защиты бронированных машин. Отпала нужда в постоянном увеличении мощи брони. Израильский КАЗ создает электромагнитные и кинетические помехи атакующему объекту. Он уничтожает этот боеприпас или сильно ослабляет его действие. Благодаря таким действиям живучесть танков и другой бронетехники увеличивается в два-три раза и более.

При этом следует особо отметить тот факт, что впервые комплексы активной защиты приняли на вооружение в Советском Союзе. Еще в начале 60-х годов активную защиту танков начали разрабатывать в Туле в ЦКБ-14 под руководством Василия Ивановича Бакалова, удостоенного Ленинской и Государственных премий за создание КАЗ 1030М "Дрозд". Этот комплекс, обеспечивавший поражение ПТУР и гранат, летящих со скоростью от 70 до 700 м/с в секторе до 80 градусов, выпускался шесть лет и ставился на танки Т-54, после чего они получали индекс Т-55АД. Планировалось оборудовать этими системами и танки Т-80У. В конце 1980-х годов был разработан модернизированный вариант "Дрозд-2". Тем не менее проекты советских комплексов активной защиты (в которые входил не только "Дрозд") оказались не актуальны после подписания 19 ноября 1990 года в Париже Договора о сокращении обычных вооружений в Европе.

В настоящее время российская оборонная промышленность производит несколько версий комплексов активной защиты, получивших высокую оценку на мировом рынке. Среди них "Арена" и особенно "Афганит", созданный в нулевые годы и размещенный на основном танке Т-14 и тяжелой боевой машине пехоты Т-15, построенных на унифицированной тяжелой гусеничной платформе.

В Израиле технологией КАЗ начали интересоваться в середине 70-х годов, но техническое задание военной промышленности было дано только в 1987 году. В 2003-м первые прототипы прошли испытания. Поторопиться с серийным производством комплексов активной защиты заставила Вторая ливанская война летом 2006 года.

Внедрение израильскими разработчиками в серийное производство модульного бронирования танков "Меркава" (в переводе с иврита "Колесница") оказалось весьма удачным шагом. Однако многослойные броневые плиты, которые крепятся специальными болтовыми соединениями, решали проблему противостояния ПТУР лишь частично. Повреждения от ПТУР нередко носили трагический характер. В итоге выбор пал на систему нового вида.

Первый серийный вариант израильской "Ветровки" был разработан тремя компаниями: Israel Aircraft Industries, Elta Systems Ltd. (производитель, специализирующийся на радиолокационных средствах) и Rafael (производитель вооружений). Весь проект финансировался Министерством обороны Израиля. В 2007 году "Ветровками" первого поколения были оснащены модернизированные танки "Меркава Мк.4", входившие в 401-ю бронетанковую бригаду ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

ИЗРАИЛЬСКИЕ "ЛЕОПАРДЫ" СТАЛИ СИЛЬНЕЕ

Летом 2014 года в ответ на непрекращающиеся атаки боевиков ХАМАС, захвативших власть в секторе Газа, израильская армия провела операцию "Несокрушимая скала". Два танка той самой 401-й бригады, которые были оснащены "Ветровками", вошли в один из районов сектора. Хамасовский боевик, засевший на крыше одного из домов, выпустил по танку ракету РПГ-29. Одновременно другой хамасовец снял на видео выстрел и его результат, надеясь на попадание ракеты в танк. Хамасовцы, распространяя отснятое видео, были уверены, что они подбили израильский танк. На самом же деле ракета была перехвачена и уничтожена.

Директор департамента компании Rafael (лаборатория бронированных боевых машин) Итфах Кляйнман, сам бывший танкист, так прокомментировал возникшую ситуацию: "В любом случае ракета, выпущенная по танку, приводит к взрыву, но в случае оборудования танка КАЗ этот взрыв является результатом работы "Ветровки" – выпущенная ракета сбивается". В ходе операции "Несокрушимая скала" израильские "Ветровки" 15 раз перехватывали хамасовские ракеты, сохранив жизни израильским танкистам.

Перевооружение не только танковых, но и мотострелковых и учебных бригад ЦАХАЛ в немалой степени связано с оснащением их КАЗ различных типов. Так, несомненным прорывом можно считать приспособление "Ветровки" для тяжелых бронетранспортеров "Намер" ("Леопард"), созданных на базе корпуса того же танка "Меркава Мк.4". Благодаря КАЗ оперативные возможности БТР "Намер" значительно возросли, особенно по сравнению с устаревшими американскими бронетранспортерами М113.

В 2016 году была разработана специальная версия комплексов активной защиты для "Намер", которыми укомплектованы инженерные части. Командующий сухопутными войсками ЦАХАЛ генерал-майор Коби Барак, который одновременно возглавляет и управление технологии и логистики Генштаба, в одном из выступлений заявил, что в самое ближайшее время весь танковый парк будет оборудован комплексами активной защиты отечественного производства.

На сегодняшний день Израиль остается на ведущих позициях в разработках КАЗ различных версий. Но и другие страны не оставляют попыток создания собственных систем активной защиты танков. Американская компания Raytheon, крупный поставщик военного ведомства, совершенствует собственную систему КАЗ – Quick Kill ("Быстрое поражение"), которая пока еще уступает по всем статьям израильской "Ветровке". Немецкая система активной защиты танков фирмы Diehl, способная поражать кумулятивные боеприпасы и бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с отделяющимся поддоном, остается в стадии разработки. Система КАЗ, разрабатываемая другой германской компанией – Rheinmetall, тоже пока уступает израильской. Примерно в той же стадии остается и французский КАЗ "Спатем" совместного производства государственного концерна Nexter и международной промышленной группы Thales.

Перспективным считается итальянский проект КАЗ, к которому в 2002 году приступили управление наземного вооружения тамошнего Министерства обороны и оборонная компания Оto Melara. Этот комплекс, названный Scudo ("Щит"), состоит из датчиков наблюдения, обнаружения и сопровождения, бортового центра управления, системы оценки угрозы и двух заградительных слоев. Система включает в себя РЛС непрерывного излучения. Датчики устанавливаются либо на одной стойке для охвата в 360 градусов, либо распределяются на самой машине. Дальность обнаружения превышает 600 м.

Чешская военная промышленность разработала две системы активной защиты. Одна, известная под названием Explosively Formed Axe ("Топор, создаваемый взрывом" – EFA), ориентирована на перехват снарядов кинетического действия, приближающихся к танку в его фронтальном секторе. Модули активизируются основным радиолокационным датчиком, размещенным на башне. Они создают сфокусированное взрывное действие, вызываемое удлиненным подрывным зарядом с бронированным покрытием. Более легкая версия, ЕFA-1, предназначена для защиты легко- и среднебронированных машин от реактивных гранат и противотанковых ракет, имеющих скорость 600 м/с.

Примечательно, что израильтяне в свое время в целях конкуренции создали две независимые исследовательские группы по разработке КАЗ. Вторая группа, работавшая только в рамках концерна IAI, создала систему активной защиты, известную как "Хец дорбан" (в переводе с иврита "Игла дикобраза"), другое название – Iron fist ("Железный кулак"). Этот тип КАЗ, устанавливающийся на легкие бронемашины, обладает большой гибкостью: он легко демонтируется, например, для установки на стационарную позицию вне транспортного средства. Благодаря его электронно-оптическим датчикам можно довольно быстро обнаружить и уничтожить стреляющего. "Игла дикобраза" также получила оперативный статус, но сегодня на внешнем рынке особой популярностью пользуется "Ветровка". Именно эта система удостоена Государственной премии Израиля в сфере безопасности.

НЕ ДОРОГО, НО ВПОЛНЕ СЕРДИТО

Свои системы активной защиты бронетехники создаются помимо стран, перечисленных выше, в военно-промышленных комплексах Швеции, Финляндии, ЮАР, Испании. Но их конкурентоспособность на рынке вооружений по сравнению с израильской "Ветровкой" и "Иглой дикобраза" не признана высокой.

Сравнительно с мировыми ценами на комплексы активной защиты стоимость израильских "Ветровок" – 300 тыс. шекелей за единицу (около 90 тыс. долл.) – считается вполне приемлемой. По данным Минобороны Израиля, 92% деталей и узлов для танка "Меркава" производится местными оборонными предприятиями. В рамках долгосрочной программы ЦАХАЛ закупил отечественные КАЗ на сумму более 1 млрд шекелей.

Многие страны, не отказывающиеся от разработок отечественных КАЗ, на данном этапе закупают израильские системы активной защиты бронетехники. В качестве экспортной продукции в Израиле производится запчастей к бронетехники на сумму около 2 млрд шекелей. "Каждый шекель в области вооружений, производимых для последующего экспорта, окупается в четырехкратном размере", – заявил представитель военного израильского ведомства. В сентябре прошлого года Соединенные Штаты приобрели у израильских оборонщиков 90 единиц (бригадный комплект) израильских "Ветровок" для танков "Абрамс", которые будут дислоцированы в Европе. Эти же израильские системы активной безопасности закуплены Индией, Сингапуром, Южной Кореей и рядом других государств.

Иерусалим

Захар Гельман – доктор химических и философских наук, профессор.